Ravahere Silloux : « Je suis une globetrotteuse »

Ravahere Silloux en bref… Profession : étudiante en Master 1 marketing digital

Âge : 24 ans

Taille : 1m72

Langues parlées : le français , l’anglais

Devise ? « N’attendez pas d’être quelqu’un pour faire une différence. »

Une qualité ? J’ai de l’ambition et je suis prête à me lever pour ça. Quand je veux fort quelque chose, j’y crois, je m’investis et je réalise.

Un défaut ? Je fais souvent tout à la dernière minute. Le problème, c’est que je veux quand même le faire à la perfection, et je me rajoute plus de stress.

Une manie ? J’aime faire des « TO DO LIST » sur mon téléphone pour mes tâches au quotidien.

Tes goûts musicaux ? Je suis du genre éclectique, je peux passer du rap à un classique français, écouter du Tapuarii Laughlin ou encore une chanson arabe ou africaine.

Un art ? Je pratique la danse tahitienne.

Une fleur ? La tiare Taina , elle me rappelle mon enfance.

Un plat ? Une salade de quinoa et des crêpes au jambon fromage.

Un film culte ? AVATAR la voie de l’eau

Une série ? FRIENDS

Un animal totem ? Le lion, qui représente la force intérieure ! Je suis « Lion/Tigre » en astrologie. Comme le dit ma Popo, « ça rugit ! »

Un crush célèbre ? Kilian M’BAPPÉ, surtout après son exploit à la Coupe du Monde

Le truc que tout le monde adore et que tu détestes ? J’aime très peu les gâteaux. Aux anniversaires, j’en prends toujours une petite part pour faire plaisir.

Ton produit local indispensable ? Le lait de coco parce que j’adore ça.