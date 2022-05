Ray Liotta, star des « Affranchis », est mort à l’âge de 67 ans

Plusieurs médias américains ont annoncé jeudi que l’acteur américain Ray Liotta, star du film mythique sur la mafia « Les Affranchis », était mort à l’âge de 67 ans. Parmi ces médias, le site Deadline a également rapporté le décès de l’acteur survenu alors qu’il était en tournage en République dominicaine. Les explications de notre partenaire Europe1.

L’acteur américain Ray Liotta, l’une des stars du film mythique sur la mafia Les Affranchis de Martin Scorsese, est mort à l’âge de 67 ans, alors qu’il tournait en République dominicaine, ont annoncé jeudi les autorités cinématographiques de ce pays et des médias américains. La vedette est morte dans son sommeil, a précisé le site TMZ, citant une source proche de Ray Liotta. Le site Deadline a également rapporté le décès de l’acteur survenu alors qu’il était en tournage en République dominicaine.

« Il était en compagnie de sa femme qui vous demande de respecter sa douleur », a confirmé à l’AFP un porte-parole de la direction générale du cinéma de la République dominicaine. Il travaillait sur un long-métrage intitulé Dangerous Waters, au moment de son décès soudain.

Le célèbre gangster new-yorkais Henry Hill

Né le 18 décembre 1954, à Newark, dans le New Jersey, en grande banlieue de New York, Raymond Allen Liotta est devenu une star mondiale pour avoir campé à l’écran le vrai gangster mafieux new-yorkais Henry Hill (1943-2012) dans le chef d’œuvre de Martin Scorsese Les Affranchis (Goodfellas) en 1990. L’acteur du film – qui est aussi son narrateur – crève l’écran aux côtés de Robert De Niro, et de Joe Pesci, dans ce qui est considéré par les cinéphiles comme l’un des plus grands films du genre au 20ème siècle, avec la trilogie The Godfather (Le Parrain) de Francis Ford Copolla.

En 1991, le film Les Affranchis avait remporté un Oscar (Joe Pesci, meilleur second rôle) et avait été nommé dans cinq autres catégories. Certaines de ces scènes, parfois ultraviolentes, et les dialogues sont entrés pour toujours dans la culture cinématographique mondiale. Sa femme à l’écran dans Les Affanchis, le personnage de Karen Hill joué par Lorraine Bracco, s’est déclarée sur Twitter « complètement brisée par l’annonce de cette terrible nouvelle ».

Un premier rôle aux côtés de Kevin Costner

Pour l’une des ses dernières apparitions à l’écran, Liotta avait joué aussi en 2021 dans le film Many Saints Of Newark – Une histoire des Soprano, qui retrace les années de jeunesse du célèbre mafieux Tony Soprano, de la cultissime série télévisée éponyme.