Reconfinement en urgence pour Melbourne et l’État de Victoria

Suite à l’apparition d’un foyer de contaminations au variant britannique du coronavirus, les autorités australiennes ont décidé d’instaurer un nouveau confinement à Melbourne. Compétition de tennis majeure, l’Open d’Australie de tennis pourra toutefois se poursuivre, mais à huis clos.

Alors que se joue actuellement l’Open d’Australie, un nouveau confinement a été ordonné vendredi à Melbourne par les autorités australiennes. Une mesure qui fait suite aux cas de Covid-19 qui ont touché un hôtel de l’aéroport de Melbourne. Le cluster est passé de 13 à 19 cas positifs. Objectif : endiguer une possible résurgence de la pandémie de Covid-19.

Lors d’une allocution, le premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews, a annoncé que ce confinement était vital afin de ne pas gâcher le travail effectué jusque là. Le chef du gouvernement australien a précisé qu’il s’agissait bien du variant britannique du virus, beaucoup plus contagieux et donc bien plus difficile à contrôler. « Si on attend d’être certains qu’il y ait plus de cas positifs, il sera trop tard et on sera alors confinés jusqu’au vaccin, ce qui va prendre des mois ».

Open d’Australie à huis clos dès samedi

Le dirigeant politique a précisé que le site où se déroule le fameux tournoi du Grand Chelem de la saison 2021, était considéré comme « un lieu de travail ». Autrement dit, qu’il pouvait continuer à fonctionner avec un nombre limité d’employés. L’Open d’Australie, qui pouvait accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs par jour depuis lundi, se poursuivra à huis clos, ont aussi annoncé les autorités.