Record d’inscriptions à la Roxy Vahine Cup de ce weekend

Avec près de 70 rideuses inscrites, la compétition 100% féminine n’a jamais autant attiré, preuve que le surf féminin continue de prendre toute sa place sur les vagues du fenua. Outre la glisse, cette 7e édition, qui se déroulera de vendredi à dimanche sur le spot de Papara, sera l’occasion d’une opération de sensibilisation au cancer du sein. Plusieurs artistes locaux vont peindre en direct des bustes moulés sur ceux de Vahine Fierro, sa soeur Kohai, Vaimalama Chaves, Tuhei Adams et Ayo.

Ça glisse plus que jamais pour la Vahine Cup. La compétition, toujours parrainée par Roxy, organise sa 7e édition de vendredi à samedi. Et avant même les premières vagues, les organisateurs ont déjà de quoi se réjouir : avec près de 70 inscriptions, et probablement d’autres compétitrices qui se présenteront à la dernière minute, l’évènement va battre son record de participation. Certes, il faut un minimum d’entrainement pour surfer le spot de la Taharuu à Papara, mais pas besoin d’être Vahine Fierro, marraine de la compétition après l’avoir remportée, et même aujourd’hui impliquée dans l’organisation, pour venir ce weekend. Les catégories « surf amatrices », longboard ou bodyboard, et la division par classes d’âge, allant jusqu’aux moins de 10 ans qui peuvent être accompagnés d’un adulte dans l’eau, permettent « à toutes les rideuses de s’exprimer dans la compétition ».

Une porte d’entrée vers les compétitions fédérales

« Il y a davantage de compétitrices, mais il y a aussi plus de sponsors, de spectateurs, de gens autour qui ne s’intéressent pas au surf d’habitude et qui veulent s’intéresser à cet évènement, il y a un vrai engouement, se félicite Doumé Guerin, fondateur du Itinui Surf Club toujours aux manettes de cette édition. Je pense qu’on peut dire qu’aujourd’hui on fait vraiment partie du paysage local du surf en Polynésie ». Et la Vahine Cup a même contribué à faire évoluer ce paysage qui se féminise depuis plusieurs années. « Aujourd’hui on en parle plus avec les JO, avec les performances de Vahine Fierro , mais quand on a créé cet évènement, c’était pour ça, reprend le moniteur de surf. Beaucoup de filles qui se sont décidées à faire une compétition pour la Roxy Vahine Cup et après l’avoir fait, elles ont été s’inscrire aux compétitions de récifs à Vairao, à Taapuna ou au championnat fédéral, alors qu’avant, on ne les voyait pas sur ces compet’-là ».

Surfeuses, miss et artistes prêtent leur buste

Depuis ses débuts, la compétition brille par son engagement caritatif. En faveur de l’environnement bien sûr, avec cette année encore un soutien apporté à des associations de protection de la mer et des lagons comme Oceania, Te Mana o te moana ou les inévitables Coral Gardeners. Mais la Vahine Cup a voulu aussi mettre son succès au service d’une autre cause, cette année : la prévention du cancer du sein. À l’initiative de Vahine Fierro, les organisateurs ont invité, grâce à leur partenaire French Bee, les représentants de Keep A Breast. Le crédo de cette fondation internationale : créer à partir de moulages de poitrines féminines des œuvres d’art, exposées un peu partout dans le monde, pour faire parler de la maladie et des gestes qui peuvent en préserver auprès d’un public de femmes de 25 à 35 ans.

« Ils essaient de sensibiliser les jeunes femmes pour qu’elles prennent connaissance de tout ça, qu’elles aient pas honte, qu’elles acceptent leur corps et surtout qu’elles aient conscience que l’autopalpation existe et qu’il faut dès l’adolescence contrôler tout ça, reprend Doumé Guérin. À l’époque, on pensait que le cancer du sein ça n’arrivait qu’à partir de 40 ou 50 ans alors qu’en fait certaines sont touchées très jeunes ».

Ce mardi, cinq volontaires ont donc prêté leurs bustes au moulage : Vahine Fierro, qui s’était déjà prêtée à l’expérience par le passé, sa soeur Kohai Fierro, l’ex-miss France Vaimalama Chaves, l’actrice Tuhei Adams et la chanteuse Ayo. Du beau monde aussi côté artistes : HTJ et Teva Victor ont ramené quelques amis pour participer à la décoration des moulages, en public pendant la compétition. Les oeuvres ainsi crées partiront vers Europe pour être montrées avec les autres bustes récoltés par l’association, « et donneront une touche polynésienne à l’exposition ».

La compétition, elle, aura lieu à partir de ce vendredi 25 août et jusqu’au dimanche 27 sur le spot de Papara. Les heats sont à suivre sur la page Facebook de l’évènement et la dernière journée de finales sera retransmise en direct sur TNTV. L’année dernière Kohai Fierro avait signé un doublé en s’imposant en junior et en open, à chaque fois devant sa grande sœur Heimiti.