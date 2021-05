Record d’inscriptions pour le Xterra 2021

Alors que les organisateurs prévoyaient une participation en baisse du fait de la fermeture des vols, plus de 1300 athlètes se sont inscrits pour les épreuves de trail et de triathlon, qui auront lieu les 22 et 23 mai à Moorea.

« Quelle surprise », s’exclame la VSOP MozTeam, association organisatrice du Xterra Tahiti. Plus de 1300 athlètes se sont inscrits pour cette 6e édition. C’est 30% de plus qu’en 2019, « déjà une belle année », et c’est un nouveau record pour l’évènement, qui réunira des épreuves de triathlon et de trail à Moorea le weekend du 22 et 23 mai. Une belle revanche, aussi, pour cette sixième édition, qui avait dû être annulée, pour cause de confinement, en mai 2020, et dont le report avait trouvé sur sa route la flambée épidémique au mois d’octobre dernier. Cette fois, c’est la bonne : à la clôture des inscriptions, 1312 dossards étaient attribués, dont 35% de femmes, là aussi un record. Des chiffres qui « témoignent clairement de l’engouement des polynésiens pour le sport-nature !« , pointe l’association.

Une bonne partie de ces courageux coureurs se sont inscrits sur les « petits » parcours : le « Fun tri Aremiti » qui s’élancera en baie d’Opunohu samedi 22 mai, ou le Rotui Trail qui parcourra 15 kilomètres dans les montagnes de l’île-sœur le lendemain. Mais les épreuves reine, le triathlon Air Tahiti Nui, le Tupuna trail EDT et le Aito Trail Polynésienne des eaux, seront elles aussi très disputées. Malgré la difficulté de faire venir des concurrents extérieurs, les Polynésiens pourront se mesurer à quelques athlètes métropolitains renommés : Arthur Serrières, Emeline Azam ou encore Mathieu Blanchard, qui participait lundi avec Samuel Zijp à une tentative inédite – et malheureusement avortée – « d’ultra-versée ».

À moins de 10 jours du weekend de la Pentecôte, qui s’annonce donc des plus sportifs, l’équipe de VSOP MozTeam « peaufine » l’organisation en nettoyant les derniers kilomètres de sentier. Deux opérations sont encore au programme, ce jeudi et ce samedi, et les volontaires sont les bienvenus. « C’est la dernière ligne droite ! », s’enthousiasment les organisateurs.