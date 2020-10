Recours contre les sénatoriales : le non-respect des précautions sanitaires en cause

Parmi les motifs évoqués dans le recours de plusieurs candidats et grands électeurs contre les élections sénatoriales du 27 septembre dernier, figure le non-respect des consignes sanitaires en vigueur. Tant par l’État, garant de la bonne organisation des scrutins, que par le Tapura.

Le 8 octobre dernier, les 11 candidats et grands électeurs qui avaient déposé un recours devant le Conseil constitutionnel contre l’élection des deux sénateurs polynésiens avaient préféré rester discrets sur les différents motifs de leur requête. Toutefois, hier les candidats malheureux de Nati No Te Hau, Christian Vernaudon et Lydia Nouveau, ont diffusé un communiqué dans lequel ils protestent contre les conditions de vote du 27 septembre.

« Nous avons considéré qu’il était temps maintenant de rendre publiques de nombreuses informations que nous avons accumulées sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections sénatoriales en Polynésie, à la fois sur le plan administratif et sur le plan sanitaire, » déclarait ce matin Christian Vernaudon.

Si la loi stipule que les élections doivent pouvoir venir voter en toute liberté, « tout un tas d’éléments ont démontré, comme cela s’était passé en 2014, que de très nombreux grands électeurs ne sont pas du tout venus voter dans des conditions de liberté. »

Des élus sous cloche à Matatia, et des embrassades sans protection sur le lieu du vote

Le courrier de Nati No Te Hau dénonce les « regroupements de délégations d’élus des îles (…) dans un site de la vallée de Matatia où ont été concentrés plusieurs dizaines d’élus pour y dormir, y manger et y passer l’intégralité de leur temps de présence à Tahiti à l’exception de leur acheminement sur le site de vote du lycée Gauguin le dimanche matin. La Sénatrice, madame Lana Tetuanui a participé à toutes les séquences de ces « réunions de grands électeurs » malgré la fin de la période de campagne intervenue à minuit le vendredi. » Christian Vernaudon n’hésite pas à parler de cluster.

Et, écrit-il, un second cluster pourrait fort bien avoir été constitué dans la cour du lycée Gauguin le jour du vote, pourtant sous surveillance théorique de l’État : en témoignent les embrassades à l’annonce des résultats estimés.

Enfin, le communiqué de Nati No Te Hau termine sur le grand tama’ara’a servi le dimanche soir à Matatia, « un rassemblement privé et festif de 300 personnes dont de très nombreux habitants de tous les archipels de Polynésie » et pose la question du lien avec l’augmentation constatée ces derniers jours des cas de covid-19 dans les archipels.