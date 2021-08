Recrudescence des cas de Covid en Chine

Une nouvelle flambée de cas de Covid-19 touche plusieurs provinces chinoises, dont celle de Nanjing, dans le Sud-Est du pays. Face à la propagation du variant Delta, de nouvelles mesures de confinement sont mises en place, et les autorités s’interrogent sur l’efficacité de leur vaccin sur le variant. Les explications de notre partenaire Europe 1.

La Chine pensait en avoir fini avec le Covid-19, mais une nouvelle flambée de cas touche désormais plusieurs provinces du pays. Même des personnes vaccinées seraient tombées malades. Après des mois d’accalmie, les mesures de confinement font leur retour dans ce pays où est apparue la pandémie, à l’hiver 2020.

1,6 milliards de doses déjà administrées

La plupart des nouveaux malades étaient pourtant vaccinés, ce qui inquiète beaucoup les Chinois quant à l’efficacité réelle de leur vaccin face au variant Delta. C’est ce variant qui, pour la première fois, a été détecté à Nanjing, dans le Sud-Est de la Chine, où l’on compte déjà plus de 200 malades. Une flambée certes limitée au regard d’autres pays, mais qui intervient dans un pays sous cloche où 1,6 milliards de doses de vaccin ont déjà été administrées.

À Nanjing, plus de neuf millions d’habitants ont été dépistés et plusieurs quartiers placés en confinement strict. « Tous les habitants de la ville, y compris les simples visiteurs, vont être dépistés », assure le directeur adjoint de la Commission de santé de Nanjing. « Ceux qui habitent dans les zones les plus touchées le seront plusieurs fois afin d’être sûrs que cette campagne soit vraiment efficace. »

Des foyers à Pékin

Cette nouvelle alerte intervient après des mois sans nouveaux cas. Même à Pékin, où il n’y avait plus de malades depuis six mois, plusieurs foyers ont été identifiés ces derniers jours, et certains quartiers ont été bouclés et désinfectés.

Sébastien Le Belzic, Europe 1