Recrutement de radiologues au CHPF

Deux nouveaux radiologues vont être recrutés au CHPF, a décidé le conseil des ministres, alors que l’hôpital « fait face à une situation critique très préoccupante ».

Sur proposition de la ministre de la Fonction publique, en étroite collaboration avec le ministre de la Santé, le Conseil des ministres a validé mercredi le recrutement de deux radiologues pour exercer au sein du service d’imagerie médicale du Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF).

Cet établissement fait face à une situation critique très préoccupante avec une discontinuité des soins dû au manque de radiologues, qui a par ailleurs obligé à la mise en place d’une activité de télé-imagerie.

En effet, le recrutement des radiologues hospitaliers dans les structures publiques est difficile compte tenu de l’hyperspécialisation de ce domaine dans un contexte d’évolution des pratiques médicales et de concurrence mondiale entre états, ainsi qu’entre secteur public et secteur privé, avec un jeu de l’offre et de la demande.

Avec communiqué