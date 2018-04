Règlement de compte à la CSTP-FO

En pleine lutte de pouvoir après le départ d’Angélo Frébault pour le Tahoeraa, la CSTP-FO règle ses comptes en public. Jeudi, Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima ont affirmé qu’ils souhaitaient porter plainte pour une histoire d’achat de terrain et de bâtiments « vétustes » à plusieurs dizaines de millions de Fcfp par la CSTP-FO, revendue la moitié de son prix d’achat huit ans plus tard. De son côté, l’ancien secrétaire général de la confédération, Patrick Galenon, annonce une plainte pour diffamation.

Les fédérations de la manutention portuaire de Mahinui Temarii et Force revendicatrice des agents de l’administration du Pays (FRAAP) de Jean-Paul Urima, toutes deux affiliées la CSTP, ont levé le voile jeudi sur une affaire d’investissement immobilier à « 70 millions de Fcfp » effectué par la confédération CSTP-FO en 2008. Moins de 10 ans après son acquisition, le même bien a été revendu à hauteur de plus de 36 millions Fcfp, a affirmé Jean-Paul Urima. Une opération menée par le « tandem Frébault-Galenon » dénonce le syndicaliste. Jean-Paul Urima indique que cette opération a été payée par les cotisations des salariés et par la subvention du Pays aux syndicats. Et avec les querelles internes liées aux prises de position politiques d’Angélo Frébault pour le Tahoeraa, le secrétaire général de la FAAP affirme qu’il veut aujourd’hui porter cette affaire devant la justice.

De son côté, l’ancien secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon, affirme que la CSTP-FO « portera plainte contre eux (Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima, NDLR) pour diffamation ». Il estime que les deux leaders syndicaux ne « connaissent pas le problème ». Il précise que le bâtiment ainsi que le terrain a été achetés à 50 millions Fcfp, et non à 70 millions, et revendu 8 ans plus tard à 30 millions de Fcfp. « C’est vrai, nous avons fait une mauvaise opération ». Rien de plus, selon Patrick Galenon.