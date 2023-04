Règlement de comptes à Bora Bora : la DPDJ veut apaiser les esprits

Au terme d’une grosse bagarre qui a entraîné l’évasan d’un homme à l’hôpital de Taaone samedi, un climat d’insécurité s’est installé sur l’île. Le gouvernement a missionné Teiva Manutahi pour un travail de terrain. Il se rendra sur place mercredi avec l’objectif d’apaiser les esprits. En attendant, trois personnes ont été placées en garde à vue, elles seront déférées mercredi pour être jugées dans le cadre d’une comparution immédiate.

Les esprits s’échauffent sur la perle du Pacifique. Depuis samedi, plusieurs épisodes de bagarre sur fond d’alcool ont eu lieu à Bora Bora. Des blessés sont à déplorer et un homme a été évacué sur l’hôpital de Taaone avec un traumatisme crânien. Selon les premiers éléments, c’est après cet incident, survenu à la remise des prix de la course de va’a Talifit Race, que les choses ont dégénéré. Sur place les tensions sont encore palpables et de nouvelles bagarres ont éclaté entre dimanche et lundi. Un climat d’insécurité s’est installé et les vidéos, les photos et les témoignages inquiètent les autorités, mais aussi la population qui se dit « désarmée ». Dans un communiqué ce mardi, le Pays a annoncé que le Délégué en charge de la Prévention de la délinquance de la jeunesse, Teiva Manutahi, se rendra sur place ce mercredi. Il y rencontrera les familles et les protagonistes avec un message clair : « Ce n’est pas la voie à emprunter, celle de la violence, aujourd’hui, c’est celle du dialogue et de la paix ». Un apaisement que le représentant de la DPDJ va tenter d’apporter en insistant sur le fait que « quelles que soiznt les causes du litige », il aurait fallu « garder la raison ».

Selon nos confrères de TNTV, trois hommes ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Les trois prévenus seront déférés, ce mercredi, au palais de justice de Papeete pour être jugés dans le cadre d’une comparution immédiate. « La colère (…) est légitime. Mais ce qui ne l’est pas, c’est de ne pas laisser faire la justice et d’essayer de se faire justice soi-même », dit Teiva Manutahi.

Missionné par Naea Bennett, ministre de la Jeunesse et de la Prévention de la délinquance, Teiva Manutahi sera donc à Bora Bora jusqu’à jeudi. Il parle déjà d’un éventuel plan d’action en faveur des jeunes de l’île, avec pourquoi pas l’instauration d’événements comme ceux organisés à Paofai le mercredi après-midi.