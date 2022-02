Règlement de comptes à l’arme à feu : les précisions du procureur

Le procureur de la République Hervé Leroy a donné quelques détails sur la fusillade de la semaine dernière en centre-ville. Le tireur est « très bien connu de la justice », ayant déjà 13 condamnations à son actif pour trafic de stupéfiants et fausse monnaie.

Hervé Leroy, le procureur de la République, était accompagné de Mario Banner-Martin, directeur territorial de la police nationale, pour apporter des précisions sur le règlement de comptes entre trafiquants d’ice qui avait donné lieu, la semaine dernière, à des tirs d’arme à feu en plein centre-ville de Papeete.

Mardi 25 janvier vers 23h30 près du cinéma Liberty, un groupe de 6 personnes prenaient à partie un groupe de 4 personnes, un piéton et 3 personnes dans une voiture. L’un des six agresseurs était muni d’une barre de fer, un autre d’un fusil à pompe de calibre 12. Ce dernier « tirait sur le piéton sans l’atteindre, et à deux reprises sur le véhicule en mouvement », le touchant à l’avant avec des chevrotines, puis à l’arrière avec une cartouche « de type one-shot, par nature létale », là aussi sans atteindre les passagers.

Trois des quatre personnes visées allaient ensuite porter plainte à la police, indiquant que « ces tirs étaient en lien avec un trafic d’ice, une commande de 1,2 million de Fcfp passée la veille qui n’avait pas été honorée, et l’argent dilapidé. » « Une quatrième victime a eu, passez-moi l’expression, la trouille de sa vie et a pu être récupérée par les fonctionnaires de police alors qu’elle était cachée. »

Le tireur présumé déjà condamné à 13 reprises

Le mercredi 26 janvier en fin d’après-midi, trois des agresseurs se rendaient au commissariat de police. Quatre autres étaient interpellés le lendemain par les enquêteurs du service territorial de la police judiciaire. Le tireur présumé est « très connu des services de police et de justice : déjà condamné à 13 reprises, notamment pour tarif de stupéfiants et fausse monnaie. » À l’issue de quatre jours de garde à vue, six personnes âgées de 27 à 35 ans étaient déférées au parquet qui a saisi le juge d’instruction pour des faits qualifiés de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre ce crime, détention, port et transport d’arme prohibée de catégorie B. Ils ont été placés en détention provisoire à Nuutania et encourent la réclusion à perpétuité.

Par ailleurs, a précisé Hervé Leroy, les 4 personnes victimes pourraient, dans un second temps, éventuellement faire également l’objet de poursuites pour trafic de stupéfiants.

Pour le procureur de la République cette affaire, par l’utilisation d’une arme à feu, marque un « tournant » dans la délinquance liée aux stupéfiants.