Règlement de comptes électoraux : Moetai Brotherson répond à Tina Cross

Au lendemain d’une interview de Moetai Brotherson par Tahiti Infos dans laquelle il estimait que Hinamoeura Morgant-Cross devrait sans doute démissionner du Tavini, Tina Cross accusait par le même canal le président du Pays et Anthony Géros d’être responsables de la défaite en bloquant la candidature à la députation de sa fille sur la 2e circonscription pour maintenir celle de Steve Chailloux. Dans la soirée de lundi, Moetai Brotherson a fait une « mise au point » en vidéo : il affirme que c’est la 3e circonscription que la jeune femme visait, et moque « les pronostics d’après-match » de Tina Cross.

Dimanche soir, après la réunion post-élections au QG du Tavini, le président du Pays, interrogé sur l’épisode de la proposition de résolution de Hinamoeura Morgant-Cross rejetée par son groupe politique, déclarait à Tahiti Infos que la représentante ferait sans doute mieux de démissionner du parti bleu ciel. Il est vrai que la jeune femme avait déjà été tancée l’année dernière par Anthony Géros et d’autres caciques pour avoir déposé une proposition à l’assemblée – sur la limitation à deux mandats maximum pour les élus à l’APF – sans « respecter les formes », c’est-à-dire passer d’abord par les instances internes du parti, et par les députés qui seraient chargés de porter ensuite à Paris toute proposition de changement du statut. Elle, se disait presque obligée de procéder ainsi, car « marginalisée » à l’assemblée dans son propre parti, qui ne « l’écoute pas ».

Lundi, c’est sa mère, Tina Cross, qui est venue à la rescousse de sa fille, par le même canal médiatique. Selon elle, après la dissolution de l’Assemblée nationale et alors que Steve Chailloux se montrait réticent à briguer à nouveau son siège de la 2e circonscription, Oscar Temaru lui-même aurait désigné Hinamoeura Morgant-Cross comme la meilleure candidate possible. Il faut se rappeler que Tina Cross a des instincts de propriétaire sur cette 2e circonscription, notamment sur Teva i Uta dont son père a été maire de 1977 à 2001, et qu’elle a elle-même dirigée de 2008 à 2014. Notons pour compliquer encore un peu plus le script que Steve Chailloux reconnaissait la semaine dernière avoir hésité entre un destin municipal à venir dans ce coin de Tahiti et un destin parlementaire à Paris. Mais Moetai Brotherson, ainsi qu’Anthony Géros « et sa clique » auraient tous deux passé outre l’avis du président du parti et convaincu Steve Chailloux de se présenter à nouveau. Tina Cross les accusait donc de « trahison » et de la déroute du Tavini, et demandait des « sanctions » à leur égard.

« Ce que j’ai suggéré c’est tout simplement qu’elle sorte du groupe Tavini Huiraatira » à l’APF

À 20 heures lundi, Moetai Brotherson, qui assure avoir demandé, sans réponse, à voir la mère et la fille pour une explication, a pris la parole sur sa page Facebook pour donner sa version des faits. « Tout ça n’est pas très sérieux », a-t-il déclaré en préambule, avant d’entamer plus de 20 minutes d’exposé. « Je n’ai pas demandé à Hinamoeura de démissionner de son mandat à l’APF, précise-t-il, ce que j’ai suggéré c’est tout simplement qu’elle sorte du groupe Tavini Huiraatira. Elle peut siéger en non-inscrite, elle peut décider d’aller dans un autre groupe politique (…) je pense que ça aura le mérite de clarifier les choses. »

« Elle n’était pas candidate dans la circo 2 mais dans la circo 3 »

C’est ensuite qu’arrive le rebondissement, comme on dit dans le show business. Moetai Brotherson affirme que la jeune femme l’a contacté très vite après la dissolution pour lui dire qu’elle souhaitait se présenter, non pas sur la 2e circonscription, mais sur la 3e, celle de Mereana Reid-Arbelot – qui à l’Assemblée nationale s’est saisie du dossier des conséquences du nucléaire, le sujet phare de Hinamoeura Morgant-Cross. Le président du Pays dit simplement qu’il l’a prévenue qu’elle aurait besoin du soutien d’Oscar Temaru sur Faa’a, que Mereana était bien implantée aux Raromata’i, et assure que cette proposition de candidature n’a pas été évoquée par la suite avec les hautes instances du Tavini.

« Donc j’avoue ne pas comprendre les états d’âme qui ont été exprimés par Tina Cross », dit Moetai Brotherson qui, pour finir, tourne en dérision « les pronostics après le match » de la mère outragée.

Le groupe Tavini se réunit avant la séance, ce mardi matin. On verra sur les coups de 9 heures où Hinamoeura Morgant-Cross, si elle est présente, prendra place.