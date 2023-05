Relaxe générale dans l’affaire Radio Tefana : le parquet part en cassation

D’après nos confrères de TNTV, le parquet général a décidé de se pourvoir en cassation après la relaxe générale prononcée dans l’affaire Radio Tefana. Le ministère public estime, contrairement à la Cour d’appel, que les conditions de financement de la radio associative par la mairie de Faa’a constituait bien un délit de prise illégale d’intérêt.

La décision rendue le 24 mai par la cour d’appel avait sonné comme un sévère désaveu pour le parquet de Papeete, mais le ministère public ne compte visiblement pas en rester là. D’après nos confrères de TNTV, le parquet général, qui avait deux mois pour se pourvoir en cassation, a d’ores et déjà décidé de lancer ce recours pour contester la relaxe générale prononcée dans cette affaire de prise illégale d’intérêt.

Pour rappel, il était reproché à Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill d’avoir fait financer par la mairie de Faa’a, pour leur intérêt politique, l’association Te reo o tefana, qui a bénéficié de 192 millions de francs de subventions entre 2010 et 2017, ainsi que de moyens humains et matériels de la commune. Les enquêteurs avaient estimé que ce financement avait pour but d’assurer la promotion de l’idéologie du Tavini sur les ondes. Aucun enrichissement personnel n’était reproché au maire de Faa’a et aux dirigeants successifs de la radio, qui sont aussi des cadres du parti indépendantiste, mais ils étaient accusés d’avoir profité politiquement de ce financement. C’est aussi ce qu’avait jugé le tribunal correctionnel en 2019, prononçant des peines de prison avec sursis et des amendes importantes envers les trois responsables, ainsi qu’une amende record de 100 millions de francs à l’égard de la radio elle-même. Des peines exemplaires dont le parquet demandait la confirmation en appel, lors d’un procès plusieurs fois renvoyé, et qui avait finalement eu lieu début mars.

Le 24 mai, pourtant, la Cour d’appel a prononcé une relaxe générale. Son président, Karim Sekkaki, avait pris le temps de lire publiquement les motivations de cette décision, qualifiée d’ « historique » par les avocats du camp indépendantiste. Critiquant les manquements de l’instruction dans ce dossier, la cour avait estimé que le délit de prise illégale d’intérêt n’était pas constitué, les bénéfices, même non financiers, tirés par les prévenus de l’activité de Radio Tefana n’étant pas établis.