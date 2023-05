Relaxe générale en appel dans l’affaire Radio Tefana

La cour d’appel a pris les juges de première instance à contre-pied dans cette affaire de prise illégale d’intérêt où le parquet demandait de nouvelles condamnations exemplaires. Le maire de Faa’a et chef de file indépendantiste Oscar Temaru, les dirigeants de la radio Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le caill, ainsi que l’association Te reo o Tefana ont été relaxés ce mercredi matin.

Lors du procès d’appel, début mars, le parquet avait demandé aux juges de confirmer les peines prononcées en première instance en septembre 2019 : 5 millions de francs d’amende et 6 mois de prison avec sursis pour Oscar Temaru, 3 mois avec sursis et 3 millions d’amende pour l’ex-président de la radio Vito maamaatuaiahutapu, et un mois de sursis et 200 000 francs d’amende (contre 500 000 francs en première instance) pour Heinui Le Caill qui l’avait remplacé à ce poste. Le parquet avait aussi requis 100 millions de francs d’amende contre l’association Te reo O tefana elle-même.

Dans cette affaire, il était reproché à la mairie de Faa’a d’avoir financé, à hauteur de 192 millions de francs entre 2010 et 2017, Radio Tefana, de lui mettre à à disposition des agents communaux, des locaux et du matériel, le tout dans le but de faire la promotion de l’idéologie du Tavini dont plusieurs cadres se sont succédé à la tête de la structure associative. Aucun enrichissement personnel n’était reproché à Oscar Temaru et aux autres mis en cause, mais l’ancien président, qui a fait son retour à Tarahoi lors des élections d’avril, était accusé d’avoir profité politiquement de ces transferts de fonds public.

