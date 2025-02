Rembarré à l’Assemblée, Moerani Frébault insiste sur la péréquation

Après s’être vu rétorquer par la ministre déléguée chargée du commerce que l’extension en Polynésie de la péréquation tarifaire de l’électricité ne pourrait se faire qu’en abandonnant la compétence en matière d’énergie, le député Moerani Frébault juge cette réponse « mal préparée ». Il persévère dans sa démarche et met en exergue les exemples de deux collectivités compétentes en matière d’énergie, qui ont bénéficié de l’extension de la péréquation. Des arguments avancés ce jeudi auprès du ministre de l’Outre-mer Manuel Valls.

« Une réponse qui ne m’a pas du tout plu ». Pour sa première question orale au gouvernement, le 4 février à l’Assemblée nationale, le député Moerani Frébault s’est fait renvoyer dans les cordes par Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises et de l’Économie sociale et solidaire. Celle-ci répondait au nom du ministre de l’Énergie Marc Ferracci, à une question portant sur la mise en place au fenua de la péréquation, qui permet aux Français de payer, à consommation égale, le même tarif où qu’ils se trouvent, selon un principe de solidarité nationale.

Son existence sur l’ensemble du territoire républicain à l’exception de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française constitue « une injustice », notait le député marquisien, fin janvier sur notre plateau. Il expliquait que cette opération à 8 milliards par an n’était pas « une faveur », mais une demande « nécessaire », pour des question « d’égalité, d’équité de traitement ». Ce à quoi la ministre déléguée a rétorqué à l’Assemblée nationale que « la mise en œuvre d’une péréquation tarifaire de l’électricité avec la Polynésie française ne peut donc passer que par une remise en cause de la compétence relative à l’énergie accordée à cette collectivité », rappelant que ce choix avait été fait par Wallis-et-Futunua en 2016.

Un sujet qui fait grincer des dents au fenua, et notamment du côté du Tavini : ce jeudi, l’ancien député et actuel représentant à Tarahoi Tematai Le Gayic a qualifié de « stratégie dangereuse » et de « renoncement à notre souveraineté énergétique » l’idée de revenir sur une compétence. Tout en taclant « le jusqu’au-boutisme de certains autonomistes ». Moerani Frébault répond qu’il est bien sûr hors de question de renoncer à une quelconque compétence.

Moerani Frébault veut s’inspirer des collectivités aux Antilles

À la ministre, qui lui a adressé une réponse similaire à celle reçue par Nuihau Laurey en 2016 au Sénat, il rétorque que « ça fait neuf ans, et la réponse est la même. Sauf que depuis, des choses se sont passées, de l’eau a coulé sous les ponts et deux collectivités d’outre-mer bénéficiant de la compétence énergie, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ont bénéficié de l’extension de la péréquation nationale tout en conservant leur compétence en matière d’énergie », pointe Moerani Frébault. « Je pense que la fiche de la ministre a été mal préparée, en insistant sur la nécessité absolue de transfert de compétences pour envisager l’extension de la péréquation. Ça m’a un peu déstabilisé, mais après vérification nous avons donc des exemples extrêmement clairs, j’ai donc envoyé un courrier pour le rappeler à la ministre », insiste-t-il.

Une rencontre « formidable, franche et cash » avec Manuel Valls

Des arguments avancés ce jeudi auprès du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, avec qui « la rencontre a été formidable, franche et cash ». « Il a parfaitement compris la perte que cela représenterait en termes d’autonomie pour la Polynésie, et donc nous avons décidé d’ouvrir un groupe de travail de manière très sérieuse ». Le député élu en juillet 2024 va donc rencontrer, dans les prochaines heures, les techniciens du ministère « pour évaluer les modalités réglementaires, le calendrier, le montant éventuel que ça représenterait ». « Évidemment, le ministre ne m’a pas dit que demain nous aurons les 70 millions d’euros pour la péréquation. Mais on fait un pas dans la démarche ».

Le député se montre particulièrement satisfait de ses échanges avec l’ancien Premier ministre. L’occasion d’aborder des thématiques comme l’aide au logement étudiant, avec un engagement du ministre pour « sanctuariser l’aide sur une enveloppe pluriannuelle et ne plus le faire au coup par coup comme le demandent les associations étudiantes ». Autres sujets abordés, l’obtention de l’IGP pour le rhum polynésien, la continuité territoriale interne « avec la prise en charge par l’État d’une partie du coût du transport, qui est une priorité : l’État le fais déjà pour la Corse ou la Guyane, donc il faut trouver un mécanisme pour pouvoir le généraliser à l’ensemble des territoires ultramarins. Un peu comme la péréquation en fait ».