Remise de diplômes pour la promo 2022 de l’École de commerce de Tahiti

La 10e cérémonie de remise des diplômes de l’École de commerce de Tahiti s’est tenue ce jeudi à la présidence. Elliot Fouchard est le major de la promotion 2022. Vingt-sept nouveaux étudiants sont attendus pour la prochaine rentrée.

Ils sont 19 à avoir reçu leur diplôme au terme de trois ans d’études, dont un an de stage en entreprise. Certains – et surtout certaines, car les jeunes femmes sont largement majoritaires – ont déjà prévu de poursuivre leurs études, d’autres ont déjà lancé leur entreprise, et d’autres encore s’apprêtent à rejoindre l’entreprise familiale. Entouré des responsables de la CCISM et de l’école, d’Yvonnick Raffin et Christelle Lehartel, ainsi que de Benoit Kautai de l’assemblée de la Polynésie française et Eugène Sommers du Cesec, le président du Pays leur a adressé ses félicitations et ses recommandations : « se poser les bonnes questions sur notre modèle économique », et ne pas compter sur une carrière linéaire mais privilégier l’innovation. Il s’est aussi adressé aux plus âgés, qu’il a mis en garde contre « une approche trop réductrice de la jeunesse » qui est « dénigrée » et décrite « de manière caricaturale. »

Le major de promotion est Elliot Fouchard, 23 ans. Après un bac scientifique, il a éprouvé le besoin d’un « rapport à l’autre » et s’est orienté vers le commerce. Il s’apprête à entamer un Master 2 en alternance au Cours Bufflier, où il espère développer davantage ses compétences en marketing.

Son conseil aux jeunes : « Faites des études, ça vous permettra de rencontrer plein de gens, de penser différemment, ça va vous ouvrir l’esprit, vous permettre de monter en compétence et d’avoir de beaux métiers dans lesquels vous serez épanouis. » Elliot a fait de nombreux stages durant son cursus : il a été gestionnaire de projet marketing dans une PME spécialisée dans l’imprimerie textile, chargé de comptes professionnels à la Banque de Tahiti, chargé de projets commerciaux et des appels d’offres dans « un mastodonte du BTP » du Nord de la France, et enfin de nouveau à Tahiti dans une entreprise textile qui l’avait chargé de mettre en place une marque de T-shirts.

Si on demande à Elliot quel serait son « job de rêve », il répond qu’il a déjà identifié une niche particulière, encore peu développée : le marketing dans le BTP.

En attendant, il pourra profiter de quelques vacances aux États-Unis : Air Tahiti Nui, qui est partenaire de l’ECT depuis plusieurs années à travers son programme Fenua Student, lui offre un billet pour Los Angeles.