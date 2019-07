Remise des diplômes du Centre des métiers d’art à la présidence

21 élèves du Centre des métiers d’art ont reçu les premiers diplômes reconnus au niveau national des mains d’Édouard Fritch et de Nicole Bouteau sous la chapiteau de la présidence, où ils ont exposé leurs œuvres.

Les 6 premiers certificats polynésiens des métiers d’art et les 15 premiers brevets du même nom ont été décernés mardi soir lors d’une cérémonie organisée à la présidence. C’est l’aboutissement d’un long processus qui a permis de faire reconnaître au niveau national la formation dispensée au Centre des métiers d’art. Désormais équivalents à un CAP ou un Bac pro, ils permettent à ces élèves de poursuivre leurs études en dehors de Polynésie s’ils le souhaitent.

Sur les 21 élèves de cette promotion 2019, quatre vont aller plus loin dans leurs études pour se diriger vers l’enseignement, les autres vont rentrer dans la vie active, certains même à leur compte. Le directeur du centre Viri Taimana explique les principes du CMA : un travail de recherche personnel, l’accompagnement des enseignants, une technique irréprochable. Sans oublier « la remise en question du patrimoine, et la partie contemporaine à faire émerger. N’oublions pas que nous sommes au 21e siècle, » dit Viri Taimana :

Le vice-recteur Philippe Couturaud a salué cette promotion, et anticipe que cette reconnaissance attirera de plus en plus d’élèves au Centre des métiers d’art et dans les établissements de Rikitea, Rangiroa et Hao qui proposent ce cursus.

Enfin, le Centre des métiers d’art fêtera le 7 février prochain ses 40 ans. Pour l’occasion, Viri Taimana projette de créer dans l’établissement des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à une exposition permanente des œuvres produites au CMA.