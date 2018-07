Rencontre infructueuse autour du projet d’élevage porcin de Taravao

Vendredi matin, le collectif de riverains opposé au projet d’élevage porcin industriel sur le plateau de Taravao, et la société SCEA Polycultures, porteuse du projet, se sont rencontrés à la mairie de Taiarapu-Est. A la sortie, le collectif n’avait pas changé d’avis, « c’est un non catégorique ».

C’est à la mairie de Taiarapu-Est, vendredi matin, qu’une première rencontre a eu lieu entre le collectif de riverains opposé au projet d’élevage porcin industriel sur le plateau de Taravao, et la société SCEA Polycultures, à l’origine du projet. Les maires de Taiarapu Est et Ouest étaient également présents ainsi que des acteurs de la filière porcine en Polynésie. Le collectif s’est vu exposer le projet et a pu poser ses questions pendant plus de deux heures. « Ils nous ont dit que le projet était tout à fait fiable, qu’il n’y aurait pas de nuisances sonores ou olfactives, et pas d’impact sur l’environnement » explique l’un des membres du collectif James Yu Teng. « Mais personnellement je n’ai pas été convaincu » tranche cet habitant de la presqu’île.

Même réaction pour une autre membre du collectif, Laiza Pautehea : « on les a écouté, on les a entendu, mais nous n’avons pas été convaincu, et nous avons réitéré notre non catégorique par rapport à cette porcherie ». Pour Laiza Pautehea « ce sont les porcheries industrielles qui ne sont pas adaptées à la Polynésie, on préférerait qu’ils donnent des subventions à des petites porcheries pour qu’elles se mettent aux normes ».

Le collectif a donc décidé de relancer sa pétition contre le projet en se fixant la barre des 10 000 signatures. La précédente pétition avait obtenu le soutien des médecins et des vétérinaires de la presqu’île, assure Laiza Pauhetau. La semaine prochaine, le collectif a rendez-vous avec le président de la fédération des associations de protection de l’environnement, Winiki Sage. Les habitants comptent également rencontrer les ministres des ressources primaires et de l’environnement dans les prochaines semaines, et se sont rapprochés du député Moetai Brotherson. « On va continuer ce combat, ce n’est pas terminé, on ira jusqu’au bout » conclut l’habitante de la presqu’île.