René Temeharo défend sa directrice des Transports terrestres

Le ministre de tutelle de la direction des Transports Terrestres (DTT), René Temeharo, s’est exprimé vendredi matin au quatrième jour de grève au sein de la DTT. Il reproche au leader syndical, Jean-Paul Urima, de manipuler ce conflit après avoir vu sa candidature au poste de directeur des Transports Terrestres être refusée. Les grévistes démentent et dénoncent un malaise lié au « népotisme » dans la nomination de l’actuelle directrice.

Pour la première fois depuis le début de la grève à la direction des Transports Terrestres (DTT) débutée mardi, le ministre de tutelle, René Temeharo, est sorti de son silence vendredi matin. Le ministre a souhaité « éclaircir la situation de la directrice » Florida Lai. Cette dernière, nommée il y a trois mois, est l’épouse du directeur de cabinet du ministre. Une situation à l’origine du mouvement de grève à la DTT.

Le ministre explique qu’il a suivi les « procédures » pour ce recrutement. Il affirme avoir reçu deux candidatures pour ce poste : celle de l’actuelle directrice et celle de Jean-Paul Urima, le leader syndical de la Fraap à l’origine du mouvement social. René Temeharo reproche donc à Jean-Paul Urima de manipuler les grévistes pour son intérêt personnel.

René Temeharo affirme que si le jury a retenu la candidature de Florida Lai, c’est « non pas parce que c’est la femme de mon directeur de cabinet (…) mais plutôt par rapport à ce qu’elle pourrait apporter au niveau de la structure de la DTT ».

Vendredi, Jean-Paul Urima a démenti les accusations du ministre. « Il n’y a rien de personnel, (…) c’est un mensonge », dénonce Jean-Paul Urima qui affirme que la procédure de recrutement a été biaisée : « j’ai reçu l’appel à candidature à 14h33 et il fallait présenter le dossier le lendemain avant midi ». Il précise avoir été l’adjoint de l’ancien directeur pendant de nombreuses années et que tout s’est toujours bien passé.

« Le népotisme » dénoncé par les grévistes

Florida Lai affirme que son époux, Timi Wong Yut, et elle-même ont plus de 30 ans d’ancienneté dans l’administration. Qu’ils ont acquis beaucoup d’expérience. Et elle considère que le fait que son époux soit directeur de cabinet de son ministre de tutelle « est un avantage » pour la DTT.

Les syndicats considèrent que cette embauche est un retour au « népotisme ». « Le président nous avait dit que ce genre de choses n’existerait plus, (…) alors c’est quoi ce message qu’on donne à la population ».

Pour les syndicats, le seul couple touche 2,7 millions Fcfp par mois.

Jean-Gabriel Rousseau, de A Ti’a i Mua, considère que cette relation n’est pas « un avantage », bien au contraire. Ils dénoncent « un conflit d’intérêt ».

A Ti’a i Mua et la Fraap affirment qu’ils déposeront un recours au tribunal administratif pour « conflit d’intérêt ». Pico Yan Tu a affirmé avoir obtenu un rendez-vous auprès du président Edouard Fritch, lundi, pour régler un problème au niveau du service de la biosécurité. Il profitera de l’occasion pour aborder le problème de la DTT : « S’il y a 95% du personnel qui est en grève c’est bien qu’il y a un malaise ».