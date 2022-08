Rentrée scolaire : pourquoi vous ne devriez pas acheter des stylos-billes à vos enfants

À quelques jours de la rentrée, UFC-Que Choisir a testé une grosse trentaine de produits scolaires. Elle conclut que presque la moitié comprend des composants potentiellement dangereux. L’association appelle notamment à éviter l’achat de stylos-billes « compte tenu du cocktail de substances nocives retrouvées dans la totalité des références testées ».

À quelques jours de la rentrée scolaire, l’association de consommateurs a testé plus de 30 stylos : feutres, surligneurs, stylos-billes… Conclusion : presque la moitié pourrait nuire à la santé de nos enfants. Car on y trouve des allergènes normalement réservés aux détergents et aux peintures.

Des perturbateurs endocriniens dans des crayons de couleur

Ils ont notamment été détectés dans le fameux fluo Stabilo Boss, les stylos-billes effaçables et le stylo-roller de chez Pilot. On trouve ensuite des substances cancérigènes dans les stylos Bic transparents. Et puis il y a aussi des perturbateurs endocriniens dans le vernis des crayons de couleur Cultura. Les résultats sont alarmants, abonde Isabelle, l’auteure de l’enquête.

« Il n’y a aucune réglementation pour les fournitures scolaires »