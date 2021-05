Réouverture : les enfants dispensés de motifs impérieux, mais pas de quarantaine

Lors d’une conférence de presse commune, Dominique Sorain et Édouard Fritch ont précisé les conditions de la réouverture partielle des vols avec la métropole. Beaucoup de questions restent encore en suspens.

Exercice difficile, ce matin, pour le haut-commissaire Dominique Sorain, chargé d’expliquer et de préciser l’annonce de Paris sur la réouverture des frontières. Une annonce qui avait beaucoup surpris (lire plus bas), et soulevé de nombreuses questions. Toutes n’ont pas trouvé de réponse ce matin, et ne devraient pas en trouver avant plusieurs jours. La traduction réglementaire de cette réouverture attend en effet l’adoption, au niveau national, d’un nouveau cadre législatif de gestion de la crise sanitaire. Le projet, en pleine navette parlementaire, est prévu pour une application au 2 juin, soit une semaine avant la levée des motifs impérieux annoncée par le ministère des Outre-mer. Au 9 juin, comme l’a confirmé ce matin le haussaire, seules les personnes vaccinées pourront voyager entre Paris et Tahiti sans avoir à justifier d’un motif impérieux. Les voyageurs immunisés suite à une contamination mais non vaccinés (les autorités recommandent d’ailleurs d’attendre 3 à 6 mois avant de recevoir une injection) bénéficieront-ils du même traitement de faveur ? La question est « pertinente » juge Dominique Sorain, mais elle n’est « pas définitivement tranchée ». Des « arbitrages sont en cours au niveau central qui feront l’objet d’une communication ultérieure immédiate avec le Pays » ajoute le représentant de l’État.

Le protocole sanitaire inchangé

Mais pour les professionnels du tourisme en attente de clients européens ou les résidents polynésiens en attente de vacances en métropole, c’est surtout la question des enfants qui soulève des inquiétudes. Suivant la règle édictée par le ministère des Outre-mer, seule la vaccination permet de lever l’obligation de motifs impérieux. Or les moins de 18 ans ne peuvent pas être vaccinés en métropole, et la Polynésie n’autorise la vaccination qu’à partir de 16 ans avec le vaccin Pfizer. L’État a semble-t-il décidé de lever cet obstacle : « Un mineur ne peut être séparé de son responsable légal et en tout logique, la dispense de motif impérieux applicable à un majeur vacciné devrait vraisemblablement entraîner le déplacement lié du mineur » qu’il accompagne, a ainsi expliqué le haut-commissaire. Pas de motifs impérieux nécessaires donc, mais cette question est distincte de celle du protocole sanitaire mis en place par le Pays à l’entrée en Polynésie. Celui-ci impose une quarantaine à tous les non-vaccinés et non-immunisés de plus de 6 ans. Et Édouard Fritch, qui dit avoir été marqué par le cluster de contamination Covid dans une école d’Afareaitu la semaine dernière, a confirmé que cette réglementation ne « changera pas ».

Une famille avec enfants pourra donc librement prendre l’avion pour la métropole si les parents sont vaccinés ou disposent d’un motif impérieux valable. À leur retour en revanche, les enfants devront effectuer une quarantaine avec au moins un de leurs représentants légaux, à domicile (si cette possibilité est validée par les autorités) ou en site dédié.

Les certificats papier en attendant le pass sanitaire

Enfin, beaucoup d’interrogations portent sur le contrôle de la vaccination lors de ces vols. Là encore, les réponses devraient être apportées le 2 juin avec le nouveau cadre législatif. « La rédaction du projet de loi, telle que connue à ce stade du processus législatif, permet de penser que le contrôle sera confié aux compagnies aériennes », précise Dominique Sorain. Les documents seraient tout de même vérifiés par les autorités à l’arrivée. Quant à la preuve à apporter, le certificat de vaccination polynésien et les équivalents proposés en métropole devraient suffire dans un premier temps. Mais « des discussions sont activement conduites pour conduire à la mise en place d’un dispositif partagé » pour fluidifier les déplacements. Et c’est alors le dispositif de pass sanitaire européen, et son fameux QR code, dont la mise en place est prévue au 1er juillet, qui pourrait être utilisé.

Le dispositif permettra-t-il d’éviter une nouvelle flambée épidémique au fenua ? Les deux responsables, en tout cas, veulent y croire. « Depuis le 2 mai, nous avons enregistré plus de 1 500 touristes américains et zéro cas positif, rappelle Édouard Fritch. Les voix opposées à l’ouverture de nos frontières nous alertaient sur les risques sanitaires importants auxquels notre pays serait exposé par la venue de personnes de l’extérieur. Or, force est de constater qu’après trois semaines d’ouverture, il n’y a eu aucune explosion des cas variants d’origine extérieure ».

Dominique Sorain, lui, a pris soin de préciser que les fonctionnaires attendus au fenua dans ces prochains mois ne seraient en aucun cas traités différemment des autres voyageurs, et même soumis à « des contraintes supérieures » ; ainsi, une consigne de vaccination aurait notamment été donnée pour les gendarmes affectés en Outre-mer.

Quant à la réouverture totale des frontières, elle n’est pas encore d’actualité. Les 70% de vaccinés « dans la population cible » – soit, d’après le ministère de la Santé, les plus de 16 ans à Tahiti et Moorea) restent un objectif – et les autorités appellent encore une fois à s’orienter vers les centres. Le haut-commissaire a précisé que les dispositifs actuels de soutien de l’État à l’activité économique, chiffrés pour le moment à « environ 14 milliards » prendraient fin en juillet. « Il y aura un dispositif de sortie vers un arrêt total » précise Dominique Sorain.