Repêché par la WSL, Kelly Slater pourra participer à la Tahiti Pro

L’Américain, 11 fois champion du monde, et quintuple vainqueur à Teahupo’o, n’avait pas passé le cut de mi-saison du Championship Tour. La WSL a décidé de le « repêcher » en lui offrant une Wild Card pour la fin de saison. Même traitement de faveur pour la Française Johann Defay.

Stupeur dans le Championship tour la semaine dernière. Après 33 ans dans l’élite de surf mondial, le légendaire Kelly Slater, éliminé en 16e de finale à la Margaret River Pro de Perth, en Australie, était écarté du Championship Tour au moins pour le reste de la saison. Depuis l’année dernière, en effet, la WSL a mis en place un « cut » dans son championnat d’élite : seuls 22 des 32 surfeurs sont maintenus dans le tour mondial à la mi-saison et cette année, l’Américain, 11 fois champion du monde n’en fait pas partie, pas plus d’ailleurs que Maxime Huscenot, le seul Français du CT. Mais Kelly Slater, 51 ans et de loin le rider le plus âgé du circuit, cette élimination fait planer l’ombre d’une fin de carrière.

Sauf que la WSL s’était armée pour ce genre d’éventualité en se réservant le droit d’accorder des « Wild Cards » pour « repêcher » certains compétiteurs et porter à 24 le nombre de participants aux 5 dernières étapes du Championship Tour. Et sans surprise Kelly Slater, toujours on ne peut plus populaire, a reçu une de ces invitations. Il pourra donc participer fin mai au Surf Ranch Pro, organisé sur le site de vague artificielle qu’il a lui-même créé en Californie. IL pourra aussi participer à la Tahiti Pro du mois d’août à Teahupo’o, compétition sponsorisée cette année par Shiseido mais dont Outerknown, la marque de surfwear dont il est le cocréateur, est un partenaire privilégié. Il lui faudra en revanche enchainer les podiums pour espérer se qualifier pour la finale du tour organisée à Trestles, là encore en Californie en septembre, et où seuls les 5 meilleurs surfeurs du tour auront le droit de prétendre au titre. « Les points obtenus par Slater lui donneront également l’opportunité d’être éligible à une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024″, précise la WSL, mais il faudra pour l’Américain être l’un des deux meilleurs représentants de son pays au classement général, ce qui risque d’être très difficile vu la compétition. Kelly Slater, qui compte 56 victoires en circuit pro pourrait tout de même réserver quelques surprises au public.

Chez les femmes, c’est la Française Johann Defay, elle aussi éliminée au cut de mi-saison qui bénéficie d’une Wild Card. Blessée en début de saison, la troisième du CT 2022 devrait donc elle aussi être là à Teahupo’o, avec les 17 autres meilleures surfeuses de la planète, pour la Tahiti Pro. La Réunionnaise est d’ores et déjà qualifiée pour l’épreuve de surf des JO qui aura lieu sur le même spot en 2024.