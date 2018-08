Reprise des vols vers Ua Huka et Ua Pou mercredi

Air Tahiti a annoncé mardi midi la reprise, dès mercredi, des vols pour Ua Pou et Ua Huka. Depuis une semaine, les Twin Otter de la compagnie étaient hors de service. La compagnie qui annonce une priorité pour les élèves qui doivent rejoindre Tahiti pour la rentrée des classes.

La semaine dernière, la desserte de Ua Huka et Ua Pou avait été suspendue « jusqu’à nouvel ordre » par Air Tahiti en raison de « l’indisponibilité technique » de ces deux Twin Otter qui opéraient les vols. Une suspension levée mardi midi, comme l’a annoncé la compagnie. Les vols à destination et en provenance des deux îles marquisiennes reprendront mercredi et jeudi. Air Tahiti précise que au départ de Ua Huka et Ua Pou, les élèves auront la priorité pour rejoindre leurs établissements, et des vols supplémentaires sont prévus pour « résorber le trafic en attente ».