Le syndicat du personnel du CHPF du Taaone (CSTP-FO) rappelle l’engagement du personnel de santé et engage les dirigeants du Pays à prendre leurs responsabilités quant à la crise sanitaire. Les syndicalistes appellent à l’exemplarité et à plus de cohérence.

Mireille Duval et ses collègues du syndicat du personnel du CHPF n’a pas du tout apprécié le mariage de Tearii Alpha. La secrétaire générale du syndicat proteste dans un communiqué :“Alors que le CHPF est confronté à une arrivée massive de patients jamais vue jusqu’à présent et que les personnels sont rappelés sur leur repos ou congés pour prendre en charge les malades, certains s’amusent au mépris des gestes barrières ». La syndicaliste critique, comme beaucoup, l’attitude du chef du gouvernement : » Pourtant ce sont les mêmes qui ont annoncé, il y a à peine 8 jours, les mesures à appliquer pour éviter la propagation du virus et qui avaient sermonné la population quand des fêtes de masse avaient eu lieu en la traitant d’irresponsable ! »

« Nous demandons aux dirigeants de notre Pays de respecter leur engagements vis-à-vis de la population et de soutenir plus encore les soignants dans ce contexte alarmant. Nous espérons qu’aucun cluster ne se déclarera suite à cette grande fête ! Ne leur rendez pas la tâche plus difficile qu’elle ne l’est. Soyez exemplaires et cohérents si vous voulez que la population suive vos recommandations ! «

Avec communiqué