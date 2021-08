Restrictions covid : dernier tour de vis avant le couvre-feu

Le haut-commissaire annonce cet après-midi un renforcement des règles face à la dégradation de la situation sanitaire en Polynésie française. Les rassemblements dans l’espace public sont limités à 10 personnes au lieu de 20, et les événements festifs sont interdits dans les lieux privés ouverts au public (motu, plage, terrain privé) au moins jusqu’au 31 août.

La situation sanitaire continue de se dégrader, constate le Haut-commissariat qui annonce un taux d’incidence de « 627/100 000 contre 160/100 000 fin juillet » avec de fortes répercussions sur le système hospitalier qui compte aujourd’hui 100 personnes hospitalisées dont 15 en réanimation.

« Ce faisceau d’indices sanitaires montre que l’évolution de la situation sur le territoire nécessite de compléter le dispositif des mesures en vigueur afin de freiner la propagation et protéger la population ». Ainsi, à compter de ce jour et jusqu’au 31 août inclus, les mesures suivantes s’appliquent sur le territoire :

Dans l’espace public :

La limite du nombre de personnes pouvant se rassembler est réduite de 20 à 10 personnes.

Extension de l’interdiction des évènements festifs à tous les lieux publics ou privés ouverts au public :

Concrètement, cette nouvelle interdiction inclut les évènements festifs hors établissements recevant du public, comme sur un motu, une plage ou un terrain privé qui accueilleraient du public…

Ensuite, dans les lieux privés, il est fortement déconseillé de se regrouper à plus de 10 personnes.

Par ailleurs, si la situation continue de se dégrader, le Haut-commissaire rappelle que la prochaine étape pour protéger le fenua sera la mise en place d’un couvre-feu adapté au territoire.

Le communiqué se termine sur un appel à la vaccination, « meilleure solution pour sortir de cette crise sanitaire », et souligne que « près de 90 % des personnes décédées et plus de 80 % des

personnes hospitalisées n’étaient pas vaccinées. »