Restrictions de voyage, y’a de quoi s’embrouiller – Edito 13/11/2020

Cela paraissait un peu étrange qu’alors que le Gouvernement central appelait au strict respect du confinement métropolitain, avec interdiction de se rendre par exemple dans une résidence secondaire, que les français soient susceptibles de s’affranchir de ces règles pour pouvoir aller faire du tourisme en Polynésie. Mais mordicus, dans une interview donnée à un site internet spécialisé qui a fait du bruit, le PDG d’Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, était absolument sûr de lui en affirmant que les français avaient tout droit de se rendre au Fenua pour motif de tourisme. Il se référait à un arrêté du Haut-Commissaire pourtant antérieur au confinement national et insistait sur le fait que si le motif ne figurait pas sur les formulaires d’autorisation de circulation, il fallait le compléter à la main. Avec tout le respect, la sympathie et l’empathie que j’ai pour le PDG de la compagnie au Tiare et pour ses équipes qui vivent des moments difficiles, tenir une posture aussi péremptoire n’est pas sans risque. En effet, eu égard aux conséquences économiques qu’elle implique non seulement pour sa société mais aussi pour notre Territoire, et communiquer publiquement sous cet angle auprès des marchés, signifie dans un contexte aussi tendu et fragile que l’on a blindé ses arguments en les confirmant à la source.

Aussi est-il plutôt troublant, de se rendre compte que l’argumentation qui était présentée telle une vérité établie, était en fait totalement erronée. Le scénario idéal était trop beau pour être vrai, cela en revenait presque à de la méthode Coué. Effectivement hier matin le Haut-Commissariat de la République en Polynésie française se fendait d’un communiqué pour clarifier la situation. En foi de quoi il en ressort qu’en aucun cas le motif de tourisme vers la Polynésie française n’est dérogatoire au confinement national. Cet éclairage permettait au demeurant d’apprendre que depuis le 15 juillet les polynésiens non-plus ne pouvaient prétendre à visiter la métropole juste pour changer d’air, à moins que … Laissez-moi vous citer une raison à invoquer pour pouvoir voyager au départ de Tahiti-Faa’a vers l’Hexagone : « pour un motif en lien avec l’impératif de reprise économique du territoire, dont notamment l’investissement, le tourisme ou les manifestations culturelles ».

Et du coup je comprends que le PDG d’ATN ait pu en toute bonne foi comprendre les choses de travers car tout cela manque en réalité de clarté. Quand on voyage en métropole depuis la Polynésie à titre purement touristique, en quoi est-ce que je participe à la reprise économique de notre territoire ? Le simple fait d’avoir acheté mon billet chez ATN qui est une boîte locale se suffit-il à lui-même ? Dans ce cas cela voudrait dire que si j’avais acheté mon billet chez Air France dont le siège social n’est pas basé en Polynésie, je tomberais sous le joug de l’interdiction de déplacement ?

Entre nous cela devient de toute façon un peu un faux problème en ce moment en tout cas, car qui aurait envie d’aller faire du tourisme dans un Pays confiné pendant encore au moins 15 jours ?… Les autorités compétentes seraient toutefois bien avisées de fixer et de mieux expliquer les règles en amont, plutôt que de laisser un concert de cacophonies dérouter tout le monde ; et dans l’aérien notamment, on n’aime pas du tout être dérouté …