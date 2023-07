Retour à la case tribunal pour Cyril Tetuanui

Le maire de Tumara'a et président du SPC, Cyril Tetuanui. © Cédric Valax

Le tavana de Tumara’a, Cyril Tetuanui sera jugé le 21 novembre au tribunal correctionnel de Papeete, pour détournement de fonds publics, faux et usages de faux, escroquerie aggravée. Il est également mis en cause pour avoir utilisé le bateau de la commune pour des déplacements personnels et pour des faits de harcèlement.

Cyril Tetuanui va repasser par les bancs tribunal, selon les informations de nos confrères de Tahiti Infos. Déjà condamné à plusieurs reprises par la justice depuis 2012- notamment pour trafic d’influence, favoritisme ou corruption passive – le tavana de Tumara’a, à Raiatea, est cette fois convoqué pour détournement de fonds publics, faux et usages de faux et escroquerie aggravée. Il s’expliquera face au tribunal correctionnel le 21 novembre et encourt jusqu’à dix ans de prison, assortis d’une peine d’inéligibilité, à laquelle il avait réussi à échapper jusque-là.

Ce renvoi ordonné par le parquet de Papeete fait suite à deux ans d’enquête des gendarmes. Celui qui est également le président du Syndicat pour la promotion des communes (SPC PF), avait été placé en garde à vue en mars 2021, après un audit de la CTC sur la gestion de sa commune et une dénonciation anonyme.

Les gendarmes avaient alors relevé un trop perçu de subvention, à hauteur de 16,8 millions de francs, portant sur des contrats de bétonnage de la voirie, passés entre la commune et des entreprises de Raiatea. De fausses factures et de faux procès-verbaux de réceptions, utilisés pour obtenir les subventions, ont notamment été révélés.

Dans cette affaire, deux gérants d’entreprise de BTP, basés à Raiatea, vont aussi passer en correctionnelle, pour recel de détournement de fonds publics. Cyril Tetuanui, lui, devra également s’expliquer pour des faits de harcèlement : il lui est reproché d’avoir sanctionné son ancien directeur technique qui avait témoigné au sujet des contrats de bétonnage.

Tahiti Infos révèle par ailleurs une autre affaire pour lesquels le maire devra s’expliquer : l’utilisation du bateau de la commune à des fins personnelles, et la location de celui-ci pour divers évènements n’entrant pas dans le cadre de son utilisation réglementaire : l’embarcation destinée à des opérations de secours en mer aurait, en réalité, été louée pour des mariages ou des évènements sportifs. Ce qui aurait engendré des surcoûts de carburant pour la commune et l’emploi d’un pilote sur fonds publics.