Retraite : 700 fonctionnaires dans les rues de Papeete

Les fonctionnaires d’État du fenua ont suivi le mouvement de grève nationale ce jeudi. Ils étaient environ 700 à manifester leur opposition à la reforme des retraites.

Pour suivre le mouvement national et manifester leur opposition à la réforme des retraites, 700 agents de la fonction publique sont descendus dans les rues de Papeete ce matin. Parmi eux des agents des services judiciaire de la cour d’appel de Papeete, des instituteurs, des professeurs mais aussi des agents de police. Pour ces derniers, c’est la pénibilité particulière de leur travail qui les pousse à se mobiliser. « Ce mouvement était plus que nécessaire », explique Yoan Tehihipo secrétaire territorial d’Alliance Police. Pour ce représentant de la CFE- CGC, l’état ne peut pas demander « à des personnes déjà usées » de poursuivre alors qu’il se veut être garant d’un service public de qualité.

Le message commun de l’intersyndicale est clair : ils ne veulent pas voir reculer l’âge de leur départ à la retraite. Mais selon les secteurs dans lesquels ils exercent les manifestants avancent des arguments particuliers. Yannick Harua du Syndicat des enseignants du premier degré insiste sur l’injustice de cette réforme, qui selon lui va réduire le temps sur lequel les agents peuvent être « récompensés de toute une vie dédiée au service public ».

Une délégation de CSTP-FO a aussi rencontré Édouard Fritch et le gouvernement local, bien sûr impuissant sur ce sujet des retraites nationales. Une rencontre symbolique au terme de laquelle le président du Pays s’est engagé, une nouvelle fois, à soutenir les demandes de dispositif de compensation de la fin de l’ITR auprès de l’État. Sur le plan national, ils étaient environ 1,2 million à descendre dans la rue avec plus de 200 manifestations à Paris et dans les régions.