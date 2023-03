Retraite : faible mobilisation pour la dixième journée de grève

Le mouvement des fonctionnaires d’Etat s’essouffle au fenua. Ce mardi, seulement 23 % des enseignants ont suivi la grève contre 31% la semaine dernière.

Les fonctionnaires d’Etat étaient peu nombreux à se mobiliser contre la réforme nationale des retraites ce mardi. Les chiffres de la mobilisation sont encore en baisse : seuls 23% des enseignants avaient ainsi suivi le mouvement, contre 31% la semaine dernière et plus de 50% en janvier. Quoi qu’il en soit, l’intersyndicale composée de l’UNSA, Solidaires, Alliance et le FSU, veut se battre jusqu’au bout, ou du moins jusqu’à ce que la réponse du Conseil constitutionnel -qui a été saisi sur le texte de la réforme ne tombe courant du mois d’avril.