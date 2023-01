Retraites : l’intersyndicale des fonctionnaires d’Etat du fenua appelle à la grève

Pour asseoir leur position contre la réforme des retraites, les syndicats appellent à une « mobilisation massive » le jeudi 19 janvier 2023. Des mouvements de grève sont annoncés dans de nombreux secteurs sur le plan national. Au fenua, l’intersyndicale des fonctionnaires d’État prévoit de s’exprimer sur le sujet ce mardi.

Les organisations syndicales de la fonction publique appellent leurs agents à se mobiliser ce jeudi sur tout le territoire national. Elles exigent du gouvernement le « retrait de son projet de reporter l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et d’augmenter la durée de cotisation ». Ce mouvement national porté de façon unanime par les 8 organisations syndicales de la fonction publique concerne les agents d’État, hospitaliers et territoriaux. Dans un communiqué elles appellent donc tous les agents, y compris ceux de Polynésie, à se mobiliser contre cette réforme des retraites jugée « injuste et inutile », notamment en participant « massivement » à la journée de grève prévue le 19 janvier. Dans un courrier adressé à la première ministre Elisabeth Borne, il est également question d’un préavis de grève d’une durée deux mois. Au fenua l’intersyndicale des fonctionnaires d’État prévoit de s’exprimer sur le sujet ce mardi. Pour rappel, en 2019, entre 600 et 700 agents avaient manifesté leur mécontentement dans les rues du fenua à propos de cette même réforme.