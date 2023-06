Retraites : l’Unsa appelle à la grève le 6 juin

Des perturbations sont à prévoir dans les établissements scolaires ce mardi. L’UNSA, le syndicat majoritaire dans l’éducation, a décidé de relayer le mouvement de grève annoncé dans l’Hexagone. Les fonctionnaires sont invités à se rassembler de 8 à 11 heures au monument aux morts.

Nouveau mouvement de grève en vue. Encore une fois, le personnel de l’éducation est appelé à suivre le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Définitivement adoptée le 20 mars dernier après le rejet de deux motions de censure déposées contre le gouvernement, la réforme des retraites fait encore des vagues à quelques jours de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale. Une proposition « vidée de sa substance » selon Europe 1 puisque la semaine dernière, la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a rejeté l’article principal de la proposition de loi du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot) qui prévoyait l’abrogation du report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Pour l’UNSA, le message reste le même : il faut continuer de se mobiliser contre cette réforme qui tôt ou tard affectera forcément le fenua. « Même si en Polynésie, nous sommes compétents sur l’âge de la retraite, on ne peut pas rester une exception à la République en conservant les 62 ans alors qu’en métropole, on sera passé aux 64 », estime Thierry Barrère.

Le syndicat donne rendez-vous à tous ses partisans ce mardi de 8 heures à 11 heures au monument aux morts.