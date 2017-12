Rétro 2017 : L’Ice remplit les tribunaux

Toute cette semaine, Radio 1 décline une série consacrée à la rétrospective de l’année 2017 sur sept thèmes différents : politique, économie, société, justice, événements, culture, sports. Parmi les événements qui ont marqué l’année sur le plan judiciaire : de nouvelles affaires d’Ice avec toujours plus d’interpellations, mais aussi plus de quantités saisies et plus d’argent échangé.

L’actualité judiciaire de cette année aura particulièrement été marquée par l’augmentation du nombre d’affaires de trafic d’Ice. Rien qu’entre janvier et octobre 2017 : 27 kilos d’Ice ont été saisis, 47 personnes ont été interpellées et 45 ont été écroués. La saisie record a été réalisée en octobre avec 21 kilos d’Ice pour une valeur à la revente estimée à 2 milliards de Fcfp.

Mais il a aussi été question de cocaïne avec une année de record sur les saisies de la douane et de la gendarmerie. Dès janvier 1,4 tonnes ont été saisis sur deux voiliers aux Marquises et à Arue. En avril, ce sont 230 kg qui ont été saisis sur un voilier en flamme à Faaite aux Tuamotu. Enfin, en octobre 500 kg ont été saisis sur un catamaran en escale aux Marquises.

Toujours beaucoup d’affaires politico-financières

Les affaires politico-financières ont continué d’alimenter l’actualité et la vie politique en Polynésie française en 2017. L’ancien président Gaston Flosse a été condamné dans l’affaire de la vaisselle, relaxé dans le dossier Anuanuraro et renvoyé en correctionnelle dans l’affaire de la citerne d’Erima. Le président Edouard Fritch a d’ailleurs lui-aussi été renvoyé en correctionnelle dans cette même affaire pour « détournement de fonds publics ». L’ex-président et maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, a été condamné en correctionnelle pour ses emplois fictifs de 2008. Le maire de Tumara’a et président du SPC, Cyril Tetuanui, a également été condamné dans deux affaires de favoritisme et de trafic d’influence. Enfin, l’ancien ministre et élu de Papeete, Bruno Marty, l’ancien député-maire de Mahina, Emile Vernaudon, et les anciens ministres Clarenntz Vernaudon et Fernand Roomataaroa ont également été condamnés cette année pour des atteintes à la probité lorsqu’ils étaient aux responsabilités.

A noter qu’en fin d’année, le scandale international de la Fifa s’est transporté jusqu’en Polynésie française. L’ancien ministre des Sports polynésien et membre du comité exécutif de la Fifa, Reynald Temarii, a été placé en garde à vue par trois enquêteurs de Nanterre dans le cadre de l’enquête du parquet national financier de Paris sur les conditions d’attribution des Coupes du Monde du football 2018 et 2022.

La révision du procès de Pouvanaa autorisée

L’année s’est terminée sur la décision de la commission d’instruction de la cour de révision d’autoriser la révision du procès du député polynésien Pouvanaa a Oopa en 1959. Une révision qui pourrait intervenir sous un an auprès de la cour de révision de la Cour de cassation.