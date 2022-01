Rétro 2021 : une année bien remplie pour la justice

Entre trafics d’ice, agressions sexuelles, incestes et escroqueries sans oublier les politiques pris le doigt dans le pot de confiture ou s’asseyant sur les consignes anti Covid, 2021 aura été d’un point de vue judiciaire un quasi copier-coller de l’année 2020.

Si la pandémie a quelque peu ralenti le trafic de méthamphétamines entre les USA et Tahiti, les trafiquants ont néanmoins pu continuer leur business juteux sur le territoire. L’interruption des vols internationaux a bien perturbé l’approvisionnement en ice du fenua, pour autant, celle-ci a continué à en enrichir certains et en appauvrir d’autres. Car en l’espace d’une année le prix du gramme s’est vu multiplié par quatre. De 140 000 Fcfp il est passé à 600 000 Fcfp. De quoi faire naître des vocations d’importateur chez les ambitieux. Mais cette fois, on est bien loin des bandes organisées, comme l’on a pu connaître lors d’affaires emblématiques, comme Sarah Nui, Kikilove ou Dubaquier.

Quant à la source d’approvisionnement, si certaines petites quantités ont pu échapper à la vigilance des douanes ou de la police aux frontières, il semblerait que la majeure partie de l’ice saisie par la justice provienne de reliquats d’importations précédentes d’avant Covid. Le pire en l’espèce serait que la meth soit fabriquée localement, ce qui ne serait pas une première. Les autorités judiciaires gardent un œil sur cette possibilité, en surveillant les achats suspects d’ingrédients qui rentrent en compte dans sa fabrication.

Homicides involontaires et viols aux Assises

Six affaires étaient inscrites au rôle de la troisième et dernière session d’assises de 2021. Six dossiers, dont deux avaient trait à des homicides involontaires et quatre à des affaires de viols. Des procès qui, pour les affaires de mœurs, se sont déroulés à huis clos.

Agressions sexuelles et incestes

Les affaires d’agressions sexuelles et d’incestes ont contribué, elles aussi, à alourdir le bilan de l’année judiciaire, d’autant qu’il semblerait que la parole se libère enfin sur ces sujets tabou, les victimes n’hésitant plus à porter l’affaire devant les tribunaux.

L’escroquerie à la carte bancaire, le nouvel eldorado.

La Polynésie est un terreau plus que prolifique pour les escrocs à la petite semaine avec son lot de faux permis de conduire, faux chèques, vente pyramidale et autres. Mais il semblerait que la tendance actuelle sur le fenua, la grande nouveauté, soit l’escroquerie à la carte bancaire. Généralement le fait d’escrocs métropolitains en vacances sur le territoire, l’arnaque à la carte bancaire a fait des émules à Tahiti, où les nouvelles technologies et le dark web ont le vent en poupe, comme l’appât du gain.

Le politico-judiciaire, une tradition respectée

La Polynésie étant une terre de traditions, que serait une année judiciaire sans le défilé à la barre d’élus locaux Cette année, si Gaston Flosse n’a pas occupé la pôle position, laissant l’honneur à Putai Taae, l’ex maire de Papara condamné pour prise illégale d’intérêt et recel d’abus de confiance. L’ex président du Pays a toutefois fait parler de lui dans les prétoires. Il a été condamné à Paris à six mois de prison ferme, pour « déclaration incomplète ou mensongère » de son patrimoine et de ses intérêts. Quant à Oscar Temaru, il a vu une nouvelle fois de plus le procès de Radio Tefana reporté au 14 mars 2022.

Plus anecdotique mais néanmoins significative de l’impression d’impunité ou de blang seing accordé aux décideurs du Pays, l’enquête ouverte pour “mise en danger de la vie d’autrui” portant sur le mariage de l’ancien vice-président, Tearii Alpha, en août dernier en plein confinement, bien que « les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de vingt personnes sont interdits » comme le stipulait l’arrêté du haut-commissaire du 30 juillet : à ce jour, la justice n’a pas communiqué sur les suites données à cette affaire.

La Polynésie fait rarement parler d’elle dans les quotidiens nationaux, si ce n’est pour des affaires où elle se passerait bien de publicité. Et l’affaire du docteur Théron en est une. Poursuivi pour faits de violences aggravées envers un huissier de justice, le docteur Théron est au centre d’une affaire où anti-vax, pro-Raoult et le Tavini soutiennent le praticien. Une affaire qui devrait être jugée le 3 mars 2022.

