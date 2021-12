Rétro 2021 : une culture vivante malgré les restrictions sanitaires

L’année 2021 a bien évidemment été difficile pour le secteur culturel. Des événements interdits puis autorisés mais finalement annulés, des jauges à moitié remplies, des conditions d’accueil strictes… Bref, il a fallu s’organiser et même se réorganiser. Les artistes ont pris la parole pour exprimer leur désarroi et leur colère de ne pouvoir aller devant leur public, mais ils ont aussi su saisir chaque opportunité pour monter sur scène dès que c’était possible et continuer à faire vivre la culture.



Malgré des conditions très restrictives pour l’événementiel, quelques spectacles ont tout de même pu avoir lieu. Notamment la troisième édition du concert Tu’iro’o avec les jeunes générations qui ont chanté Bobby sur la scène de To’ata au mois d’avril ou encore la pièce ‘O morito Ta’u Vahine, présentée par Sonia Aline Productions. Tirée d’une comédie française à succès, Ma femme s’appelle Maurice, mise en scène par l’auteur original Raffy Shart, et traduit et adapté par Jacquot Tiatia, ce spectacle a été un succès en 2021. La culture traditionnelle a évidemment souffert de la situation sanitaire. Le Heiva i Tahiti a été remplacé par le festival Tahiti Ti’a Mai, les expositions d’artisanat se sont réorganisées pour se tenir malgré tout, le Heiva des écoles a maintenu sa programmation, bref, l’année 2021 a été difficile mais les organisateurs ont su s’adapter pour proposer du beau spectacle.

Du côté des livres, le salon a pu se tenir comme prévu à la Maison de la culture en novembre, après une édition entièrement en ligne en 2020 et plusieurs sorties ont rythmé une année littéraire riche, notamment la réédition de Mūtismes de Titaua Peu. Paru en 2003, le livre avait fait scandale à l’époque. Toujours chez Au Vent des îles, Bruno Saura publie le deuxième tome de son livre Des Tahitiens, des Français et Titouan Lamazou sort un beau livre d’aquarelles avec des témoignages recueillis par sa fille. Chez Api Tahiti Éditions, Christian Ghasarian édite Ethnologie de l’île de Rapa de John Stokes, traduit pour la première fois en français. L’ethnographe John Strokes avait étudié l’île reculée des Australes pendant neuf mois en 1921. Les auteurs du bulletin de la Société des études océaniennes (SEO) se sont intéressés aux maladies, épidémies et autres pandémies qui ont touché la Polynésie et l’Océanie. Un sujet dans l’air du temps.

Enfin, toujours dans l’actualité culturelle, plusieurs annonces ont marqué l’année. Comme le décès d’Esther Tefana. Cette grande dame de la chanson polynésienne est montée sur scène pendant plus de 50 ans et laisse des centaines de chansons derrière elle. Une disparition qui a bouleversé le monde de la musique. On se souvient aussi de cet article d’Outremers 360 sur une étude néo-zélandaise selon laquelle les marins polynésiens ont probablement déjà découvert l’Antarctique plusieurs siècles avant les explorateurs occidentaux. Les chercheurs se sont notamment basés sur des œuvres d’art du peuple maori et des récits traditionnels oraux. A Tahiti, quatre artistes polynésiens ont été sélectionnés pour bénéficier d’une « résidence d’artiste ». Taina Calissi, Tafetanui Tamati, Tahea Drollet et Romain Picardi ont été les premiers à intégrer la Cité internationale des arts de Paris. Laurent Ballesta a gagné le grand prix Photographe de la faune et de la flore sauvage de l’année 2021 grâce à sa photo du frai des mérous dans la passe de Fakarava. Une autre belle annonce a fait la Une, avec le retour du maro’ura au Musée de Tahiti et des îles. Il sera visible à l’occasion de la réouverture de la salle d’exposition permanente à partir de juin 2022. Dans les années à venir, on pourra y découvrir un costume de deuilleur ou encore la statue du dieu A’a de Rurutu mais aussi des pièces moins connues. Enfin, l’Académie tahitienne compte quatre nouveaux membres : Pauline Niva, John Mairai, Emmanuel Nauta et Thomas Teriiteporouarai, ont été élus parmi 29 candidats.

