Rétrospective 2019 : Ice, agressions sexuelles et violences conjugales au quotidien du tribunal

Au chapitre judiciaire, l’année 2019 en Polynésie a été particulièrement marquée par les affaires d’ice. Entre mules, revendeurs et gros bonnets, la justice n’a pas chômé et traité 114 affaires se rapportant au trafic de métamphétamine. Les agressions sexuelles et les violences conjugales ont aussi encombré les prétoires.

L’affaire Sarah Nui, l’Affaire Boiron, Tamatoa Alfonsi, Moerani Marlier, Frédéric dit « Papy » Ellis, des noms inconnus auparavant qui sont devenus synonymes de trafic d’ice et qui ont défrayé la chronique judiciaire de l’année 2019. Une année particulièrement chargée en matière de stupéfiants. Le tribunal a traité 114 affaires d’ice contre 89 en 2018. Entre 2009 et 2016 c’était 30 affaires en moyenne qui occupaient le tribunal.

Le gain que procure cette drogue, de par son faible coût d’achat aux États-Unis, 50 000 Fcfp l’once soit 28 grammes, et la revente au prix fort sur le territoire, 140 000 Fcfp le gramme, expliquent la recrudescence des affaires traitées. D’autant que beaucoup de trafiquants qui jusqu’alors se contentaient de planter et revendre du cannabis, profitent de leurs réseaux de revendeurs bien installés depuis des lustres, pour se recycler dans ce business beaucoup plus lucratif. Cela malgré les risques encourus, peines de prisons conséquentes et surtout saisie des biens et terrains des contrevenants.

Parmi les affaires les plus emblématiques concernant cette drogue de synthèse, l’affaire Papy Ellis (onze prévenus), l’affaire dite « Sarah Nui » (14 prévenus), l’affaire Boiron qui mêlait jet-set, parties fines, trafic d’ice et prostitution de mineures (10 prévenus).

Des saisies de plus en plus importantes

En matière de saisies, les douanes ont mis la main sur 11 kilos d’ice au total, et deux labos clandestins ont été démantelés. Des douanes qui ont renforcé les contrôles à l’aéroport où les mules et commanditaires ne reculent devant rien pour faire passer leur marchandise. In corpore, dans des équipements de boxe (5.5 kg), dans des rames de paddle, dans un body-board mais aussi par fret, dissimulés dans des boites de conserve alimentaires, près de trois kilos.

Á noter aussi la saisie de 436 kilos de cocaïne opérée sur un voilier à Apataki. Autre saisie nettement plus anecdotique, mais qui a résonné jusqu’au Canada, celle d’une dizaine de plants de paka réalisée à Nukutepipi, l’atoll privé du milliardaire Guy Laliberté.

Violences conjugales et agressions sexuelles

Autre domaine où le tribunal a eu à statuer un bon nombre de fois, c’est celui des violences conjugales qui, cette année, on fait deux victimes. Si en 2018, le haut-commissariat dénombrait 2 549 victimes de violences conjugales, pour 2019 le nombre serait revu à la hausse. Signe des temps et de la recrudescence de ce type d’affaire, policiers et gendarmes ont été formés pour accueillir au mieux les victimes de ces faits.

Alors que l’année civile n’est pas tout à fait terminée, l’association de l’aide aux victimes (APAJ) a dénombré pour l’heure 800 dossiers pour lesquels elle a accompagné les victimes. Les agressions sexuelles et viols sur mineurs ont rempli elles aussi les salles d’audiences au même titre que la prostitution de mineurs et d’affaires de pédopornographies. La plus retentissante étant celle de DJ Fred, l’homme aux 77 victimes, mêlant piratage informatique, chantage et diffusion d’images à caractère pédopornographies.

Air Moorea, une affaire « hors norme »

Autre affaire emblématique qui hante le tribunal depuis septembre 2018, celle du procès Air Moorea. Un procès jugé en appel du 12 au 26 novembre et dont le délibéré sera connu le 23 janvier prochain.

Pour finir, que serait la Polynésie sans les affaires politico-judiciaire. Cette année le tribunal a vu la chambre de l’instruction se prononcer sur l’affaire Haddad-Flosse qui encombre les prétoires depuis 2012, en concluant sur la prescription des faits. Une prescription que le parquet entend bien contester devant la Cour de cassation. Autre affaire, celle de Radio Tefana pour laquelle Oscar Temaru a été condamné, à six mois de prison avec sursis et à une amende de 5 millions de francs pour prise illégale d’intérêts et enfin le maire de Papara, Putai Tae condamné à deux ans d’inéligibilité pour abus de confiance.

Pour l’heure l’année judiciaire 2020 va démarrer avec le procès en appel concernant l’affaire Boiron qui se tiendra courant janvier et surtout l’autre volet de l’affaire Sarah Nui où près d’une vingtaine de prévenus sont attendus, les têtes pensantes du réseau. Quant aux autres affaires d’importation d’ice, celle des 5.5 kg saisis dans des équipements de boxe et les 3 kg au fret international, elles sont toujours en cours d’instruction et si les ramifications en sont nombreuses, il n’est pas certain qu’elles soient jugées en 2020.