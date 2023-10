Réussite de l’opération de déséchouement à Tikehau

Mardi un yacht s’est échoué sur le récif de Tikehau. L’un des membres de l’équipage, en tentant de le dégager du récif, a perdu la vie. Ce jeudi, le navire a pu être dégagé et mis à quai.

Mardi, la police municipale de Tikehau a notifié le JRCC Tahiti de l’échouement d’un yacht de plaisance sur un récif corallien dans le lagon. Une tentative de dégagement du yacht a été entreprise par l’un des membres de l’équipage, qui a malheureusement perdu la vie en tombant pendant l’opération. Mercredi, le JRCC a coordonné plusieurs tentatives de déséchouement du yacht de plaisance, qui n’ont rien donné.

Ce jeudi, le yacht de plaisance Keinvor a réussi à se déséchouer à la faveur d’une houle un peu plus forte et le navire a ainsi pu se libérer par ses propres moyens et se mettre à quai pour mener une inspection approfondie de la coque, afin de vérifier l’absence de voie d’eau. Aucune pollution n’a été observée, précise le communiqué du Haut-commissariat.