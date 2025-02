Lancé en 2023, le chantier situé entre la rue des Remparts et le boulevard Prince Hinoi, sur les bords de la Papeava, a bien avancé. Le Reva Tahiti, un 2-étoiles de 43 chambres qui cible avant tout la clientèle d’affaires et de transit, sera géré par South Pacific Management, déjà en charge du Manava Beach Resort et du Niu Beach Hotel de Moorea. La société accompagne également le lancement d’un 4-étoiles à Raiatea, prévu pour 2026.

Pas de piscine ni de restaurant, mais un hôtel « urbain » installé à un « emplacement stratégique ». En construction depuis 2023 à l’angle de la rue des Remparts et de l’avenue Prince Hinoi, le Reva Tahiti – projet un temps nommé « Kauhani Inn », avant un changement d’investisseurs et donc de nom – montre déjà ses formes définitives dessinées par l’agence d’architecture de Pascal Beaudet et Éric Regaud. L’établissement de 33 studios équipés de kitchenettes, 4 suites et 6 studios confort, vient s’installer dans une zone déjà prisée par les établissements milieu de gamme. Après le Tahiti Nui, de l’autre côté du boulevard, le Sarah Nui, un peu plus loin le long de la Papeava, et plus récemment le Maitai Express, trois hôtels classés « 3-étoiles », c’est donc un 2-étoiles qui vient compléter l’offre d’hébergement, en bordure du centre-ville, et tout près de la gare maritime.

Le Reva Nui, vanté pour ses « technologies de pointe et ses principes d’éco-responsabilité » par ses promoteurs, se limitera aux prestations les plus utiles : un lobby, une salle de réunion, un service de petit déjeuner… En revanche, pas de restaurant, « en raison de l’offre déjà bien étoffée dans les environs ». « L’hôtel cible principalement une clientèle d’affaires et de transit, qu’il s’agisse de professionnels en déplacement ou de touristes en attente de vols vers les îles ou d’un embarquement sur un navire de croisière », précise South Pacific Management, qui assurera l’exploitation de l’établissement dès son ouverture au « quatrième trimestre 2025 ».

La société de conseil et de gestion touristique créée par Laurent Bessou, décédé l’année dernière, et aujourd’hui pilotée par son fils Xavier Bessou ainsi que le directeur général Thierry Buttaud, est déjà en charge de deux îles privées (Nukutepipi, Motu Nao Nao), et deux hôtels (Manava Beach Resort & Spa Moorea, et depuis mars dernier, le Niu Beach Hotel Moorea) en Polynésie. SPM accompagne aussi le développement du projet Te Rai’atea, un 4-étoiles de 55 chambres et cinq villas privées qui doit sortir de terre tout près de la marina Uturaerae. D’abord annoncé pour 2026, le projet a subi, comme d’autres, un report pendant la crise Covid et attend aujourd’hui un appel à manifestation d’intérêt pour obtenir un accompagnement du Pays.