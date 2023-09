Revalorisation des tarifs des taxis aux îles du Vent

Le conseil des ministres a adopté la modification des tarifs des taxis de Tahiti et Moorea, qui n’avaient pas été revalorisés depuis 2012. La nouvelle tarification entrera en vigueur dans deux mois.

Le tarif kilométrique de jour passera de 130 à 160 Fcfp, celui de nuit de 230 à 260 Fcfp.

Une majoration forfaitaire a été créée pour le transport simultané de plus de 4 passagers, et une autre pour la réservation préalable d’un véhicule de plus de 5 places. Le compte-rendu du conseil des ministres n’en donne pas le montant.

En revanche, pas un mot sur le forfait « hauteurs », qui majore de 500 Fcfp le montant de la course, et qui semble perdurer. Pourtant l’altitude à partir de laquelle ce forfait s’applique n’est pas précisé dans les textes et contrairement aux taxis métropolitains qui desservent par exemple les stations de ski, ni la neige ni le verglas ne peuvent être invoqués comme motifs de cette surcharge.

Pour les îles Sous-le-Vent, les travaux de révision des tarifs se poursuivent, indique le gouvernement.