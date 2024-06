Revi Thon Sing remporte le 35e Te Aito

Le rameur de 25 ans qui évolue chez EDT a remporté samedi la course reine de la 35e édition du Te Aito. Chez les femmes, c’est l’indétrônable Iloha Eychenne qui prend la première place.

« L’envie de gagner » dit-il, mais « c’est aussi une revanche », dit-il, car la semaine précédente, Revi Thon Sing avait fini 4e de la Tahoe. Ce samedi, c’est sur la fin de la course qu’il a vraiment compris qu’il était le vainqueur de cette 35e Te Aito, dit-il. Les temps seront annoncés plus tard, mais il pense avoir parcouru les km de l’épreuve, de Aorai Tini Hau à la Pointe Venus et retour, en « 2 heures 11, peut-être ». Il va maintenant se consacrer à l’entrainement pour le Super Aito et la Super Tahoe, dit-il.

La deuxième place revient à Kyle Taraufau, suivi de Bruce Punuataahitua, Manutea Million, Raihere Tevaearai, et Charles Teinauri.