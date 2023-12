Revolut décroche de la Polynésie

Panique, la nuit dernière, pour les utilisateurs de la néo-banque Revolut. L’établissement de finance en ligne basé au Royaume-Unis a annoncé à ses clients polynésiens qu’ils perdraient l’accès à leur compte s’ils ne se trouvait pas une adresse dans un autre pays. Comme le relève TNTV, cet abandon serait en fait une mise en conformité à la réglementation : Revolut a certes le droit de proposer ses services dans toute l’Union Européenne, mais la Polynésie n’en fait pas partie.

« Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’offrir nos services sur votre territoire ». C’est le message en forme de mauvaise surprise reçu ces dernières heures par les utilisateurs polynésiens de Revolut. lancée en 2015, cette néo-banque basée au Royaume-Uni propose des services financiers dans le monde entier : cartes de crédit, compte courant, change, gestion d’investissement et même, dans certains pays, assurances et crédits. L’offre dématérialisée a connu un certain succès, à partir de 2018, auprès de clients polynésiens qui voyagent beaucoup ou souhaitent gagner en souplesse sur leurs paiements et leur gestion financière courante. Des clients à qui Revolut demande désormais, s’ils veulent garder un accès à leur compte et donc à leur argent, de renseigner une adresse hors de Polynésie, dans un « pays pris en charge », et ce sous deux semaines. L’établissement prévient qu’un justificatif de domicile pourrait être demandé pour confirmer cette nouvelle domiciliation.

Cet abandon pourrait en fait être une mise en conformité à la règlementation. Car pour exercer en Europe, Revolut se sert d’une filiale de droit lituanien, qui a obtenu des agréments bancaires locaux et peut à ce titre proposer ses services dans toute la zone euro. Mais comme l’avait déjà noté le directeur de l’IEOM Fabrice Dufresne auprès de TNTV, ce « passeport européen » n’est pas valide au fenua, territoire qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou de la zone euro. Un établissement bancaire « doit nécessairement obtenir un agrément de l’Autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR) au niveau national » précisait le responsable. Sur les forums spécialisés ce matin, les utilisateurs de Revolut fustigeaient cette particularité polynésienne, se donnaient des conseils pour changer leur adresse, auprès de la « hotline » de Revolut… Ou évoquer d’autres solutions, comme BeBunk, société calédonienne qui propose elle aussi des comptes numériques gérables depuis une application mobile.