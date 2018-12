Richard Virenque parrain de La Ronde Tahitienne 2019

L’édition 2019 de la course cycliste La Ronde Tahitienne, qui se tiendra le dimanche 19 mai, s’offre un parrain de choix en la personne de Richard Virenque. Le coureur a marqué le cyclisme dans les années 90, par ses talents de grimpeur et ses victoires d’étapes dans le Tour de France.

Après Jimmy Casper, Bernard Thévenet, Laurent Jalabert, Bernard Hinault et Thomas Voeckler, parrains on ne peut plus prestigieux, le Vélo Club de Tahiti et la Ronde Tahitienne accueillent la venue de Richard Virenque. Il s’alignera sur la grille de départ pour l’épreuve des 110 kilomètres, le dimanche 19 mai.

Le coureur a marqué le cyclisme des années 1990, mais a aussi connu une descente aux enfers avec son implication dans la célèbre affaire de dopage « Festina ». Pour autant, il renaîtra de ses cendres en entamant une deuxième partie de carrière durant laquelle il régnera comme maître incontesté de la montagne sur le Tour de France. Il s’est en effet imposé par sept fois au classement du meilleur grimpeur, comptant autant de victoires d’étapes.

L’ancien champion viendra à Tahiti passer deux semaines où il s’adonnera à ses passions comme la pêche et la plongée, tout en découvrant les îles.