Roberto Cowan s’est éteint à 67 ans

Roberto Cowan, célèbre sportif polynésien, est décédé ce matin. À l’entrée de sa salle, Roberto Gym, à Faa’a c’est le choc et la stupeur qui règnent. C’est une crise cardiaque qui l’a emporté. Il s’est illustré en moto cross, en va’a et en bodybuilding notamment, tant par des performances sportives que par la créations de machines de musculation.

Il était un sportif et entraîneur reconnu de Polynésie : Roberto Cowan est décédé ce mardi 4 janvier 2022 à l’âge de 67 ans. Il aurait été emporté par une crise cardiaque, à la grande surprise de ses proches et amis. Ceux qui le côtoyaient trouvent qu’il allait bien, comme en témoigne ses récents messages sur les réseaux sociaux. Le député du Tavini, Moetai Brotherson a salué le départ d’un « héro sans cape, humble et toujours positif ». Il part quelques jours après Patrick Cowan, décédé le 26 décembre 2021.

Ces deux dernières années, le gérant de la salle de sport Roberto Gym avait fait deux grèves de la faim pour protester contre la fermeture des salles de sport suite à l’épidémie de Covid-19 en novembre 2020, puis en août 2021. La première avait duré 5 jours et il avait dû mettre fin à la deuxième qui devait durer deux semaines, car il avait contracté le Covid. Il concédait alors son « erreur ». Pourtant c’est en sportif averti qu’il adressait son message selon lequel la pratique sportive était essentielle à une bonne condition physique pour combattre la maladie.

Son départ est salué par les nombreuses personnes qu’il a accompagnées dans leur entrainement sportif, mais aussi par les personnalités de la ville de Faa’a où il était reconnu. Il s’est illustré par ses performances en cyclisme dans son adolescence puis en motocross dans les années 1970, terminant champion de Polynésie en 1982. Suite à un accident il s’était reconverti alors dans la musculation, qu’il aura pratiquée jusqu’à la fin. Passionné de sport, il avait même créé des machines de musculation dont une adaptée aux rameurs. C’est une figure emblématique du sport polynésien qui s’en va.