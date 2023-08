Romain Ntamack est forfait pour la Coupe du Monde de rugby

À moins d’un mois du début de la Coupe du monde de rugby en Métropole, l’ouvreur vedette du XV de France, Romain Ntamack, touché à un genou, doit déclarer forfait. Les Bleus perdent l’un de leur meilleurs éléments. Et en plus de la perte de son chef d’orchestre, l’équipe doit aussi composer avec la blessure de son pilier gauche Cyril Baille. Les précisions de notre partenaire Europe 1.

Coup de tonnerre pour les Bleus. L’ouvreur du XV de France Romain Ntamack, touché à un genou, doit déclarer forfait pour la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre), a indiqué lundi à l’AFP une source proche du joueur. « I’ll be back », a écrit le joueur français, qui était le titulaire au poste lors du mondial 2019.

Romain Ntamack souffre d’une rupture du ligament croisé

Blessé samedi lors de la victoire contre l’Ecosse (30-27), Romain Ntamack, joueur du Stade toulousain (24 ans, 37 sélections) souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, selon le quotidien L’Equipe. Sorti à la 56e minute de ce deuxième match de préparation, à Saint-Etienne, Ntamack s’est fait mal sur un plaquage et avait été remplacé numériquement par le jeune ailier de Bordeaux-Bègles, Louis Bielle-Biarrey, son partenaire de club Thomas Ramos prenant sa place à l’ouverture aux côtés du demi de mêlé et capitaine Antoine Dupont.

« On vient d’être orphelin de l’un des stratèges de cette équipe de France »

« C’est un joueur qui a un poste stratégique. Les demis d’ouverture et les demis de mêlée sont les chefs d’orchestre des équipes. Et puis Ntamack est là depuis un long moment. Il fait évidemment partie de la la filière de formation française qui est magnifique. On vient d’être orphelin de l’un des stratèges et un des mecs absolument géniaux de cette équipe de France. C’est terrible », reconnaît Mathieu Blin, le consultant rugby de Canal.

Le sélectionneur Fabien Galthié, n’avait pas montré de signe d’inquiétude après la rencontre. « On a préféré le sortir pour que ça reste sans conséquence. Il a été vu par le médecin, les kinés et on décidera demain (dimanche, NDLR) en fonction de l’évolution s’il y a besoin d’examens complémentaires », avait-il expliqué.

Cyril Baille absent « cinq à six semaines »

Le pilier gauche du XV de France Cyril Baille sera lui absent « cinq à six semaines » en raison d’une blessure au mollet droit, a annoncé lundi la Fédération française de rugby (FFR), ce qui le rend incertain pour la Coupe du monde. Le Toulousain (29 ans, 44 sélections) souffre d’un « décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne », a précisé la FFR.

Les Bleus débuteront par un choc face aux All Blacks

En l’absence de Romain Ntamack, le demi d’ouverture de l’UBB Matthieu Jalibert devrait être le n°10 titulaire lors de la Coupe du monde, que les Bleus débutent par un choc face aux All Blacks. Pour l’heure, on ignore qui remplacera Cyril Baille. Le XV de France est actuellement en stage à Capbreton, dans les Landes, avec un prochain match de préparation contre les Fidji samedi à Nantes.