Romina Ma à la CPS : prise de fonctions le 18 octobre

L’arrêté de nomination de Romina Ma au poste de directrice générale de la Caisse de prévoyance sociale a été publiée ce mardi 10 octobre au Journal officiel.

Comme Radio1 l’annonçait dès le 27 août, c’est bien la directrice adjointe du budget, Romina Ma, qui a été choisie pour prendre la direction de la Caisse de prévoyance sociale. Son arrêté de nomination, daté du 5 octobre, a été publié ce jour au Journal officiel de la Polynésie française. La date de sa prise de fonctions est fixée au 18 octobre.

Une dizaine de candidatures avaient été examinées, pour aboutir à une « short-list » de trois personnes, nous expliquait à l’époque le ministre de la Santé en charge de la Protection sociale généralisée, Cédric Mercadal. Il étaient passés devant une « commission d’évaluation » comprenant des représentants de la présidence et des ministères dirigés par Cédric Mercadal et par Vannina Crolas. Romina Ma avait « fait l’unanimité parmi les membres de la commission », disait le ministre, qualifiant la candidate de « belle personne qui permettra d’amener beaucoup de choses au niveau de la caisse. » Il ne lui restait plus alors qu’à rencontrer le conseil d’administration de la CPS.

Romina Ma succède donc à Vincent Fabre, banquier de métier, à la tête de cette structure à l’équilibre budgétaire fragile. Faute de pouvoir compter sur la création d’emplois au fenua pour maintenir les recettes, la CPS fera face dans un proche avenir à des choix difficiles.