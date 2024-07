Romina Ma va quitter la CPS

Neuf mois après avoir été nommée directrice générale de la Caisse de prévoyance sociale, Romina Ma est sur le départ. Il serait effectif, au plus tard, au mois d’août. Mais l’existence d’une indemnité de départ et le nom de son remplaçant restent à confirmer. Pierre Frébault est pressenti pour prendre sa suite.

La rumeur courait déjà depuis plusieurs semaines, et son départ a fait l’objet d’une discussion au conseil d’administration de la CPS vendredi dernier : Romina Ma, ancienne directrice adjointe du budget et des finances, nommée directrice de la CPS en octobre 2023, va quitter son poste. Mais démission ou licenciement, la question n’est pas encore tranchée.

Le poste à la tête de la Direction de la santé, laissé vacant par le départ de Philippe Biarez, lui a été proposé. Pour l’obtenir, il lui faudra poser sa démission, et renoncer ainsi à l’indemnité de départ de 6 mois prévue contractuellement. Le poste étant réputé pour être le plus rémunérateur parmi les directions des satellites du pays, l’enveloppe serait conséquente, jusqu’à 10 millions de Fcfp disent certains. « Ce n’est pas le souhait du conseil d’administration », dit-on en interne. Mais Romina Ma a exprimé de l’intérêt pour le poste de directrice générale des ressources humaines, un service que le gouvernement entend réconfigurer dans une fusion avec celui de l’Inspection générale de l’administration.

Qui pourrait la remplacer à la tête de la CPS ? Le directeur général adjoint Vincent Dupont, qui a assuré l’intérim avant l’arrivée de Romina Ma, n’est pas dans la course. Le nom de Pierre Frébault circule. L’ancien secrétaire général de la CSTP-FO, qui avait suivi une formation universitaire en comptablité et gestion administrative et financière, ministre de l’Économie et des Finances mais aussi du Travail sous la présidence d’Oscar Temaru, a plusieurs fois assuré la présidence du conseil d’administration de la CPS ou l’a eu sous sa tutelle en tant que ministre. Directeur de l’Arass de 2017 jusqu’en mars 2022, puis nommé délégué interministériel de l’emploi local dans les derniers mois de la présidence Fritch, il avait retrouvé cette fonction en septembre 2023, nommé par Moetai Brotherson avec un léger changement d’intitulé, devenant « en charge du dialogue social et de la protection sociale généralisée. » Si deux autres candidats sont en lice pour prendre la direction de la CPS, Pierre Frébault semble cocher toutes les cases alors que le gouvernement doit s’atteler cette année à la réforme de la PSG.

En tout état de cause le changement pourrait, d’après nos informations, soit être acté dans les jours qui viennent, soit attendre la rentrée d’août.