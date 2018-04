Ronald Blaise réélu président du CA de la CPS

Le directeur général de la société Tahitienne de Secteur Public (TSP) et président du syndicat des entreprises et prestataires de service (SPEPS), Ronald Blaise, a été réélu vendredi matin président du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale (CPS).

Le directeur de la TSP et président du SPEPS, affilié à la CPME, Ronald Blaise, a été réélu vendredi matin président du CA de la CPS pour un second mandat d’un an. Une élection sans véritable surprise, puisqu’un « gentlemen’s agreement » prévoit aujourd’hui une présidence tournante tous les deux ans entre syndicats du patronat et des salariés. La syndicaliste de A ti’a i mua, Moeata Wohler, a été élue vice-président. Thierry Mosser, du syndicat des industriels de Polynésie (Sipof) est secrétaire. Et enfin, Armand Colombani, de O oe to oe rima, a été élu secrétaire adjoint.