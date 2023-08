Ronny Teriipaia fait sa rentrée des classes

Première conférence de presse de rentrée pour le nouveau ministre de l’Éducation, ce matin, entouré du vice-recteur et du directeur de la DGEE. 47 996 élèves du premier et du second degré sont attendus cette année. Les réformes nationales, par exemple sur le soutien scolaire, vont s’appliquer, et les orientations voulues par le gouvernement vont monter en puissance au cours de l’année.

Les grandes lignes directrices de cette rentrée ont été rappelées, et celles qui tiennent le plus à cœur à Ronny Teriipaia sont celles qui ont trait au vivre ensemble, dit-il. Ainsi, il y aura un « temps d’intégration » lors de la rentrée des classes, qui se fera « en musique », et un nouveau protocole d’accueil pour les internes. Mais surtout, dans les jours à venir, tous les élèves auront droit à une heure de sensibilisation sur le thème « harcèlement et réseaux sociaux » : les enseignants rappelleront les bases du « respect de l’autre dans sa différence » pour limiter racisme, sexisme, grossophobie, homophobie, et discrimination envers les personnes handicapées. Les règlements intérieurs des établissements seront modifiés dans ce sens. Le ministre espère que ces mesures pourront « contribuer à apaiser cette violence qui est très présente de nos jours » et « installer une meilleure communication ».

« Une école dans laquelle les élèves et les parents se reconnaissent »

Très attendues aussi, les mesures de renforcement en langues, culture, histoire et géographie polynésiennes ne vont pas se mettre en place du jour au lendemain. Cette année scolaire sera plutôt une période de rodage, tandis que sera remis en place au sein de la DGEE le pôle de l’enseignement des langues polynésiennes qui avait disparu, et qui mettra au point les contenus de ces enseignements.

Sur ce sujet, une « task force » de 5 personnes, dont le directeur et la chef de cabinet du ministre, est créée. Elle est également chargée des « écoles immersives » à parité horaire français-tahitien.

Focus sur la « persévérance scolaire »

L’année 2023-2024 sera aussi celle du renforcement des fondamentaux en français et en maths pour les élèves de 6e, et du soutien scolaire en fin de journée pour les collégiens avec le dispositif « devoirs faits ». Une réforme nationale annoncée en janvier dernier par le ministre Pap N’Diaye, et qui prévoit aussi 30 minutes d’activité physique quotidienne dans toutes les écoles, ainsi que deux heures supplémentaires par semaine de sport au collège et dans les sections sportives.

Un accent particulier sera mis sur les CJA et les Cetad, dont l’image « péjorative » dans le grand public doit changer, dit le ministre, alors qu’ils ont un rôle prépondérant à jouer dans l’enseignement préprofessionnel et professionnel : 11 des 20 directeurs concernés vont suivre des formations spécifiques sur la pédagogie vers les enfants en grande difficulté, et la communication sur ces établissements sera améliorée.

Enfin la Mission de lutte contre le décrochage scolaire est rebaptisée d’un nom plus positif, et devient la mission de la persévérance scolaire. L’an dernier, 107 élèves étaient inscrits dans ce dispositif.

L’éducation en Polynésie reste chanceuse par rapport à d’autres académies qui voient leurs moyens financiers et humains fondre d’année en année. Pour le fenua, une augmentation avait déjà été actée l’an dernier, malgré la baisse régulière du nombre d’élèves, rappelle le vice-recteur Thierry Terret.

Au total, ce sont environ 600 millions de Francs qui sont apportés par l’Éducation nationale.

Enfin, pour les élèves et les parents qui se sentent un peu perdus dans le maquis éducatif, le guichet unique est toujours en place, dans la « salle du gouvernement » au coin des avenues Pouvanaa a Oopa et Charles de Gaulle.