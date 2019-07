 Route de Heiri : enfin, les travaux !

Le ministre de l’Equipement et des transports terrestres, René Temeharo, et le ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, Jean-Christophe Bouissou, ont présenté jeudi après-midi, en présence du premier adjoint au maire de Faa’a Robert Maker, les travaux de réfection de la route de Heiri.

Les travaux de bitumage ont démarré le 15 juillet et doivent se poursuivre sur une période de 4 mois, jusqu’au mois de novembre. L’opération consiste en la réfection partielle de la route de Heiri sur environ 430 mètres. Le montant des travaux est de près de 171 millions de Fcfp.

Les aménagements débutent à 80 mètres environ de la route de ceinture. Les travaux comprennent la réfection de l’assainissement pluvial, l’aménagement de places de stationnement, la réfection des trottoirs et la réfection des revêtements des chaussées.

Les riverains ont fait une « offre de concours », précisait sur place Raymond Chin Foo, le chef de cabinet du ministre de l’Équipement, c’est-à-dire qu’ils ont cédé au Pays l’espace nécessaire aux trottoirs et aux places de stationnement : « C’est la première fois. Les gens commencent à comprendre qu’il faut participer. »

La priorité est de finir la portion de route la plus proche de la route de ceinture avant la rentrée scolaire, a précisé le ministre. Mais il n’y aura pas de travaux de nuit.