Route du Sud : Édouard Fritch ne renonçera pas, mais reste ouvert à la discussion

Ils étaient près de 300 manifestants jeudi à montrer leur désaccord avec le projet de la route du Sud. Les manifestants avaient préparé pancartes et banderoles pour être vus par les autorités du Pays et de l’Etat qui étaient à Paea pour l’inauguration du centre Ciguaprod de l’Institut Louis Malardé.

Un comité d’accueil, banderoles à la main sur lesquelles étaient inscrit « Non à la route du Sud » attendait le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain qui se s’étaient rendus à Paea pour inaugurer le centre Ciguaprod de l’ILM.

« Au nom de la population de la presqu’île, on ne peut pas renoncer » – Édouard Fritch

Édouard Fritch a expliqué qu’il voulait être « transparent » avec la population sur ce projet routier, d’où son insertion dans le plan général d’aménagement (PGA). Et il a rajouté qu’il voulait tenir informés les administrés de Paea de son intention de reprendre ce projet. Le président a été clair : « au nom de la population de la presqu’île, on ne peut pas renoncer ». Il considère qu’il n’est plus possible que « les enfants se lèvent aujourd’hui à 4 heures du matin, les gens qui vont travailler en ville passent 3 heures dans leurs voiture. Non, il faut faire quelque chose ».

« Ce n’est qu’un projet, rien n’est définitif (…). Nous n’imposerons rien, il y aura un consensus » – Tepuaraurii Teriitahi

L’adjointe au maire de Paea et présidente du groupe Tapura à l’assemblée, Tepuarauri Teriitahi, affirmait que pour l’instant la route du Sud n’est qu’au stade de « projet » et que rien n’était définitif : « elle n’est pas figée, elle peut-être déplacée, modifiée, etc ». Elle précisait tout de même que « on ne peut pas faire d’omelette sans casser des œufs », même si elle a insisté sur le fait que les avis des uns et des autres seront pris en compte. À commencer par la commune de Paea : l’adjointe au maire rappelle que le projet de la route du Sud passe sur un des terrains par la commune à 250 millions Fcfp dédié au cimetière. « Pensez-vous que la commune de Paea aurait investi dans un tel terrain si elle était d’accord avec un tel tracé ? ».

« Améliorer l’existant de la route de ceinture et le transport en commun » – Teddy Tehei

Les membres de l’association Mata Atea se disent satisfaits d’avoir montré leur désaccord aux autorités du Pays et de l’État. D’autant plus qu’ils ont réussi à leur remettre leur courrier dans lequel plusieurs alternatives sont proposées telles que l’amélioration du transport en commun ou encore de la route de ceinture.

Tony Géros propose « un tram aérien »

Les militants du Tavini ont eux aussi manifesté leur désaccord avec la route du Sud, avec à leur tête le conseiller maire de Paea et président du groupe Tavini à l’assemblée de la Polynésie, Tony Géros. L’occasion aussi pour lui de rappeler que lorsque l’UPLD était au pouvoir il avait abandonné le projet Te Ara Nui et avait fait des propositions telles que repousser la route vers la montagne, ou encore la mise en place d’un « tram aérien ».

« Nous avons mis en place une action militante qui comportait la remise en main du courrier mais il a deviné qu’on aura l’occasion d’avoir d’âpres discussions lorsqu’on se verra à l’assemblée » a affirmé Tony Géros.

A lire aussi: Route du Sud « Fritch veut laisser sa marque de fabrique » dit Tony Géros