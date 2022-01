Le haut-commissaire Dominique Sorain menait une délégation à Hao ce jeudi. L’occasion de discuter avec les élus de l’avancement des projets de l’État sur l’atoll, et de faire un point sur les engagements pris par le président Emmanuel Macron en juillet. Notamment sur la question du RSMA et de la dépollution de l’île.

« Je préfère que l’on déploie une unité nouvelle du RSMA plutôt qu’on aille embrasser des projets sans lendemains où peut-être quelques-uns feront beaucoup d’argent pour de mauvaises raisons ». Fin juillet, lors de sa visite au fenua, Emmanuel Macron, n’avait pas été tendre envers le projet de ferme aquacole de Hao, jugé « ubuesque ». Encore fallait-il proposer une alternative en terme d’activité. Le président avait annoncé la création « rapide » d’une compagnie du RSMA sur l’attol des Tuamotu. C’est pour parler du concret de cet engagement que le haut-commissaire Dominique Sorain et le contre-amiral Jean-Mathieu Rey étaient en déplacement à Hao ce jeudi.

RSMA : premiers stagiaires en août

Le RSMA, justement, anime en cette fin janvier un chantier pédagogique sur l’atoll, avec entretien des voiries, débroussaillage et ramassage des déchets. Mais la tavana et le Conseil municipal, eux, attendent une installation définitive – ou plutôt une réinstallation puisqu’un groupement de service militaire adapté était présent sur l’île jusqu’à 2010. « On leur a bien confirmé que le RSMA allait bien s’installer à échéance du mois d’août 2022, explique le Haut-commissaire, et que 20 jeunes et 8 instructeurs viendraient comme premier échelon pour créer la compagnie sur Hao ». La préparation a bien avancé, précise-t-il : les locaux des stagiaires sont identifiés, ceux des encadrants en cours de discussion, des responsables ont été nommés, deux formatrices originaires de Hao ont déjà été choisies, les questions de logistique – alimentaire notamment – sont sur les rails…. La prochaine étape : la mise en oeuvre d’une mission de recrutement des futurs stagiaires du 20 au 27 février sur l’île.

Un navire école a aussi été acheté pour faire passer aux stagiaires leur permis côtier. Les formations proposées dans cette 4e compagnie du RSMA du fenua comprendront notamment une filière maraîchage, avec l’installation de serres pédagogiques par les stagiaires.

Dépollution : de nouvelles analyses avant le chantier

Outre le RSMA, le président Macron avait aussi promis d’avancer sur la question de la dépollution de l’atoll. Hydrocarbures, PCB, métaux lourds… Là aussi, les élus attendaient du concret. Le représentant de l’État a expliqué qu’un appel d’offres a été lancé par les forces armées pour relancer une série d’analyses, qui ont pour la plupart plus de 10 ans sur les niveaux et les possibilités de traitement de cette pollution. « On peut espérer que les premiers sondages auront lieu dans le mois qui vient de façon à avoir des résultats pour le mois de juillet, et à partir de là, être en capacité avec le Pays de prendre les décisions » reprend Dominique Sorain. Des premiers chantiers pourront donc être lancés d’ici la fin de l’année.

Si l’État s’est engagé, avec le Pays, a « accélérer » la dépollution, elle ne part pas de zéro : 8 000 mètres cubes de terres polluées aux hydrocarbures ont déjà été traités, et l’enlèvement des déchets métalliques laissés à l’époque de CEP « est déjà en cours », précise le haussaire. Parmi les autres projets évoqués lors de la visite : un projet de génie écologique, financé à hauteur de 17 millions de francs par l’État, et qui consistera, avec l’Office français de la biodiversité, de « reconstituer la protection océanique par la végétation indigène ». Ou encore la construction d’un deuxième abri anticyclonique sur l’atoll, dans le cadre des conventions signées avec le Pays. Hao fait aussi l’objet d’un « projet de territoire » : il s’agit d’identifier des activités qui pourraient faire l’objet d’investissements privés. La réparation navale et le service aux plaisanciers et navires marchands font partie des projets évoqués.